Sono rientrati alla base i Block Devils. Dopo la sconfitta di ieri a Trento, in gara 4 di semifinale scudetto, è tornata a Perugia la Sir Safety Conad per preparare, a conti fatti, l’ennesima partita basilare della propria stagione. È quella di giovedì sera al PalaEvangelisti alle ore 20:30 con prevendita al via da oggi con la prelazione abbonati. È gara 5, un match da dentro o fuori, una partita che deciderà chi tra i bianconeri e la Diatec contenderà a Civitanova il tricolore. Saranno tre giorni, quelli precedenti il match da oggi a mercoledì, molto importanti per Perugia.

Perugia-Trento, i Block Devils si preparano

In primis per recuperare energie fisiche e nervose dopo l’incredibile tour de force di questo periodo che ha visto i ragazzi impegnati sui due fronti dei playoff scudetto e dei playoff Champions sempre in incontri molto duri e con in mezzo parecchi viaggi e trasferte. In secondo luogo nell’avvicinamento a gara 5 Lorenzo Bernardi ed il suo staff potranno e dovranno apportare le giuste correzioni a quello che, in particolare ieri sera, non ha funzionato a dovere. Lo stesso tecnico bianconero a fine gara ieri ha spiegato come “Abbiamo commesso molti errori agevolando i nostri avversari. Abbiamo fatto delle ingenuità grandi e non abbiamo affrontato la partita con l’approccio corretto. Abbiamo fatto sempre molta fatica ad entrare nei set all’inizio sotto l’aspetto motivazionale”. Certamente il lavoro al PalaEvangelisti verrà impostato sulla qualità al servizio ed in contrattacco e su come bloccare le soluzioni offensive avversarie.

Perugia-Trento, le parole di Bernardi

Ma in questo momento è giusto soprattutto pensare a gara 5. Le legge dei playoff è questa e vivaddio consente ai Block Devils di potersi giocare l’accesso alla finale di fronte al proprio pubblico (ieri spettacolari i trecento e passa Sirmaniaci, giovedì si prospetta un impianto ancora gremito e pieno di entusiasmo) e nel proprio palazzetto. Un piccolo grande vantaggio, poi è chiaro che in primis ci vorrà una prestazione differente da ieri. Ancora Bernardi. “Giovedì giochiamo in casa, ma dobbiamo sapere che non vinceremo solo perché giocheremo in casa quanto piuttosto se e perché avremo giocato meglio di gara 4. In cosa? Nell’approccio e facendo meno errori. Lavoreremo su questi aspetti nei prossimi giorni. Sappiamo che sarà una partita da dentro o fuori e sappiamo che per vincere dovremo fare una prestazione migliore”. E il PalaEvangelisti, il nostro PalaEvangelisti carico a mille ed a fianco dei ragazzi, il nostro PalaEvangelisti murato di bianco, può certamente aiutare.