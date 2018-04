Volley Champions League, crolla Novara, in Final Four vola il Galatasaray

Termina il sogno europeo della Igor Gorgonzola Novara che non riesce a staccare il biglietto per la Final Four di Champions di Bucarest del prossimo mese , a festeggiare sono invece le turche del Galatasaray Sk Istanbul che passano 1-3 al Pala Igor riuscendo a ribaltare la sconfitta al tie-break subita in casa.

Per passara Novara doveva vincere, una sconfitta per 3-2 avrebbe portato al golden set ma questo non e’ stato necessario, il Galatasaray ha fatto una grandissima partita trascinata dall’impressionante prestazione di Neslihan Demir autrice addirittura di 38 punti in quattro set.

Erano partite bene le ragazze di Barbolini capaci di imporsi ai vantaggi 26-24 nel primo parziale. Che sarebbe stato un match durissimo lo si sapeva alla vigilia e lo si era capito dall’andamento di quel primo set molto combattuto. A questo punto del match il Galatasaray ha messo il turbo, trascinato da una Demir in stato di grazia e’ arrivato il pareggio nel conto dei set, il secondo parziale vinto 20-25, terzo (17-25) e quarto set (19-25) senza storia nonostante il tentativo disperato nel quarto parziale da parte di Egonu e compagne di recuperare un passivo che si stava facendo davvero pesante.

Si ferma Novara a un passo dalla Final Four, vola a Bucarest meritatamente il Galatasaray.

Igor Gorgonzola Novara-Galatasaray SK Istanbul 1-3 (26-24, 20-25, 17-25, 19-25)

Igor Gorgonzola Novara: Plak 7, Gibbemeyer 11, Skorupa 4, Chirichella 6, Piccinini 6, Egonu 24, Sansonna (L) Vasilantonaki 3, Camera, Enright , Bonifacio 3, Zannoni All: Barbolini

Galatasaray SK Istanbul: Cetin 5, Jack 17, Kalak 7, Alikaya , Demir Guler 38, Rabadzhieva 9, Karadayi (L)

NE: Aydin , Aslanyurek, Aydinlar, Dumanoglu, Kayacan, Ruseva. All: Guneyligil

Arbitri: Makshanov e Aliyev