Volley femminile A2, Brescia cerca all’ultima giornata l’accesso diretto alla serie A1

Ultimo turno di regular season tutto da seguire per il volley femminile serie A2, in palio c’e’ la promozione diretta in serie A1 e a deciderlo sarà appunto questa 17.a giornata di ritorno.

Nella scorsa domenica e’ successo in alto alla classifica qualcosa di davvero importante, ad approfittare del derby piemontese tra Mondovì e Cuneo vinto al tie-break dalle padrone di casa e ‘stata Brescia che in virtù della vittoria in trasferta sul campo del Club Italia per 1-3 e’ balzata in testa alla classifica a quota 72. Al secondo posto c’e’ Cuneo a 71. Un finale di regular season quindi tutto da vivere per i tifosi della Savallese Millenium Brescia che domani in casa affronteranno Ravenna in una partita che vale il sogno serie A1. Grandissimo campionato quello delle bresciane che vogliono ora completare l’opera, l’accesso diretto in A1 senza dover passare dalla lotteria dei play off promozione non e’ certo cosa da poco.

Vincendo Brescia , anche al tie-break, sarebbe sicura di ottenere la promozione, ci sarà da fare i conti con Ravenna che e’ ancora in corsa per un piazzamento nei play off promozione.

Un girone di ritorno dicevamo per le bresciane da incorniciare, due sole sconfitte contro Mondovì e Trento, domani scopriremo se questa cavalcata si concluderà in maniera trionfale.