Volley femminile A2, nuova panchina per Alessandro Beltrami

Continuano i movimenti di mercato e in particolare quello degli allenatori, tasselli fondamentali sui quali cominciare poi a imbastire i roster e le ossature della squadre. Ritrova la panchina di un club Alessandro Beltrami che e’ stato annunciato dalla dirigenza dell’Unione Volley Montecchio Maggiore come il nuovo allenatore per la prossima stagione 2018/19 nel campionato volley femminile serie A2. La società con un comunicato stampa ha ringraziato il lavoro svolto da coach Marcello Bertollini che nei due anni di collaborazione ha portato alla promozione dalla B1 all’A2 e alla salvezza quest’anno e al conseguente mantenimento della categoria.

Svolta importante con la scelta di Alessandro Beltrami, allenatore esperto che nel campionato di quest’anno con la neo promossa in A1 Lardini Filottrano ha avuto poca fortuna vedendo interrotta la collaborazione lo scorso dicembre.

Nel campionato precedente, stagione 2016/17 era salito sulla panchina di Scandicci a campionato in corso e aveva portato la squadra toscana fino ai quarti playoff scudetto persi contro Novara che poi avrebbe vinto lo scudetto.

Curriculum ricco di esperienze importanti in A1 per lui, tra le quali ricordiamo i due anni alla guida della Liu Jo Modena , la panchina a Casalmaggiore e gli anni a Chieri.

Sceglie quindi Montecchio Maggiore un allenatore importante , la squadra del presidente Ziggiotto proverà certamente a migliorare la stagione appena conclusa.