Volley femminile A2, risultati di gara 1 quarti play off promozione

Si e’ da poco conclusa gara 1 dei quarti dei play off promozione del campionato volley femminile serie A2, in palio la promozione nella massima serie, a contendersela otto squadre , una di queste andrà a fare compagnia alla Savallese Millenium Brescia che ha gia’ festeggiato l’approdo in A1 vincendo la regular season al termine di una fantastica cavalcata.

Molto bene Cuneo, vittoria in questa gara 1 in casa contro Collegno 3-0 con parziali di 25-15, 28-26 e 25-15. Collegno e’ riuscita solo nel secondo set a tenere testa alle ragazze di coach Pistola.

Bene anche Mondovì che vince di fronte ai propri tifosi la sfida contro Orvieto 3-0, primi due set vinti in modo perentorio 25-18 e e 25-20, hanno provato le umbre a riaprire la partita nel terzo set decisamente più sofferto che si chiude solo ai vantaggi (29-27).

Sembra aver ritrovato lo smalto giusto anche la Battistelli S.G. Marignano vincitrice della Coppa Italia e che si era candidata a contendersi il primo posto in classifica per buona parte della regular season , questo pomeriggio vinta gara 1 contro Soverato 3-1, partenza bruciante e avanti 2-0 con parziali di 25-20 e 25-20, riapre il match Soverato vincendo il terzo parziale 20-25, zampata finale della Battistelli che porta a casa il quarto parziale 25-15.

Vittoria importante anche per Chieri che supera in casa 3-1 Trento, sotto il primo set 23-25, grande reazione nei successivi parziali vinti 25-23, 25-21 e 25-20.

Gara 2 in programma mercoledì 18 Aprile alle 20,30.