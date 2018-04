Volley femminile, Conegliano vola in finale scudetto

E’ Conegliano la prima squadra che raggiunge la finale scudetto in questo campionato 2017/18, grandissima prova della pantere che riescono a vincere in trasferta contro Scandicci e a portare la serie sul 3-0.

Può iniziare la festa per la ragazze di Santarelli che hanno dimostrato in questa semifinale di essere una squadra fortissima.

Anche questa sera, come nelle precedenti due sfide, l’Imoco ha dimostrato di essere superiore a Scandicci, i parziali 22-25, 23-25, 16-25 raccontano di una partita che ha visto meritatamente conquistare il pass per la finale quella squadra che ha dettato legge per tre quarti della regular season. Una flessione dell’ultimo periodo costato quel primato in campionato a vantaggio di Novara, da quel momento sembra che sia rinata una nuova forza nella squadra che una volta recuperate molte delle giocatrici ferme per infortunio ha ripreso a volare.

Finisce qui il campionato di Scandicci , team costruito con ambizioni di vittoria ma che si e’ dovuto fermare di fronte a una squadra che al momento e’ risultata essere troppo forte, il fattore campo vantaggioso in una serie al meglio delle cinque gare non e’ bastato, volano meritatamente in finale scudetto le pantere dell’Imoco Volley Conegliano.

Savino Del Bene Scandicci-Imoco Conegliano 0-3 (22-25, 23-25, 16-25)

Scandicci: Merlo, De La Cruz 4, Arrighetti 3, Adenizia 10, Bosetti 5, Haak 18, Bianchini 2, Di Iulio , Carlini 1, Mancini ne, Papa 1, Samadova ne, Ferrara ne, All. Parisi

Conegliano: Bricio 10, Hill 14, Fabris 16, Cella, Wolosz 1, De Gennaro, Fiori, Danesi 8, Folie 9, Nicoletti ne, Melandri ne, Bechis ne, Lee ne. All:Santarelli

Arbitri: Braico e Zavater