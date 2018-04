Volley femminile, il programma completo di gara 1 quarti play off promozione in A1

Tutto pronto per l’inizio dei play off promozione in A1 dai quali si scoprirà quale sarà la seconda squadra che affiancherà Brescia nella conquista della massima serie .

Campionato avvincente quello al quale abbiamo assistito, per tre quarti della regular season e’ stata molta l’incertezza intorno alla squadra che sarebbe riuscita a staccare il pass per la serie A1. Alla fine quella squadra e’ stata Brescia capace di fare un girone di ritorno meraviglioso, una cavalcata che si è conclusa con la conquista del primo posto che è valso la serie A1. A farne le spese Cuneo che aveva compromesso quanto di buono fatto nell’ultimo periodo, erano al primo posto le piemontesi fino alla sconfitta nel derby contro Mondovi’.

Ora si riparte, ha rinunciato ai play off il Club Italia per i molti impegni delle proprie giocatrici con le nazionali giovanili, ammessa quindi Collegno che si era posizionata al decimo posto in regular season . Riuscirà una delle piemontesi a cullare un sogno chiamato serie A1? Molto le variabili in gioco, si sa quanto imprevedibile sia il percorso nei play off promozione. La Battistelli S.G. Marignano proverà a regalare una nuova grandissima gioia ai propri tifosi dopo la conquista della Coppa Italia.

Ecco il quadro completo di gara 1 play off promozione in A1 che si giocherà domani domenica 15 Aprile ore 17,00:

Ubi Banca San Bernardo Cuneo-Barricalla Collegno

Fenera Chieri-Delta Informatica Trentino

Lpm Bam Mondovi’-Zambelli Orvieto

Battistelli S.G. Marignano-Volley Soverato