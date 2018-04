Volley femminile, Scandicci e Adenizia insieme anche nella prossima stagione

Si stanno in questi giorni cominciando a delineare le ossature delle squadre per la prossima stagione , il mercato e’ lungo ma gia’ arrivano importanti movimenti e cambiamenti di maglia.

Notizia di ieri la conferma di Adenizia Ferreira Da Silva che giocherà ancora con la Savino Del Bene Scandicci. Dopo due campionati la centrale brasiliana ha scelto quindi ancora di rimanere, forte il legame che si e’ creato con tutto l’ambiente , leader in campo , la sua grande esperienza dara’ certamente una grossa mano alla formazione toscana che si vuole confermare come una delle squadre candidate alla vittoria finale.

Ecco il commento del ds Massimo Toccafondi contenuto nel sito della società’ : ” Era importante ufficializzare la conferma di una giocatrice cosi’ fondamentale fuori e dentro il campo. Adenizia ha legato molto con la città e sul terreno di gioco, per lei parlano i numeri, In un mercato dove la Savino Del Bene punterà a confermare i suoi punti di forza , senza stravolgere la squadra, la nostra centrale non poteva che rimanere con noi”.

Una carriera costellata di grandi successi per lei , da ricordare su tutti l’oro olimpico nel 2012 a Londra con la nazionale brasiliana.

Scandicci riparte dunque da Adenizia, scopriremo nelle prossime settimane gli altri movimenti di mercato.