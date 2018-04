Volley femminile serie A2, importantissimi verdetti al termine della 16.a giornata di ritorno

Importanti verdetti arrivano dalla 16.a giornata di ritorno della regular season campionato volley nazionale femminile serie A2, a una giornata dal termine del calendario si verifica un importante cambio al vertice, la Savallese Millenium Brescia espugna 1-3 il campo del Club Italia e approfittando della sconfitta di Cuneo costretta a piegarsi in trasferta al tie-break nell’attesissimo derby piemontese contro Mondovì, conquista la vetta della classifica, arrivare a quel primo posto che significa accesso diretto all’A1 passera’ dall’ultima partita in casa contro Ravenna.

In fondo alla classifica, si salva matematicamente Perugia che vince in casa la sfida contro Orvieto al tie-break mentre Marsala, uscita sconfitta dalla trasferta di Soverato (3-0) saluta la serie A2.

Vediamo i risultati completi di questa 16.a giornata di ritorno volley femminile A2:

Conad Olimpia Ravenna-Battistelli S.G. Marignano 3-0

Club Italia Crai-Savallese Millenium Brescia 1-3

Barricalla Collegno-Fenera Chieri 3-2

Bartoccini Gioiellerie Perugia-Zambelli Orvieto 3-2

Delta Informatica Trentino-Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3-0

LPM Bam Mondovì-Ubi Banca San Bernardo Cuneo 3-2

Golden Tulip Volalto Caserta-P2P Givova Baronissi 04/04 h 18,00

Volley Soverato-Sigel Marsala 3-0

Ha riposato Golem Olbia

Vediamo la classifica completa:

Savallese Millenium Brescia 72, Ubi Banca San Bernardo Cuneo 71, Lpm Bam Mondovì 68, Battistelli S.G. Marignano 62, Delta Informatica Trentino 62, Fenera Chieri 61, Volley Soverato 58, Barricalla Collegno 51, Zambelli Orvieto 51, Conad Olimpia Teodora Ravenna 50, Club Italia Crai 48, P2P Givova Baronissi 31, Golem Olbia 26, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 25, Bartoccini Gioiellerie Perugia 24, Sigel Marsala 18, Golden Tulip Volalto Caserta 8.

Caserta, Baronissi, Perugia e Marsala una partita in meno.