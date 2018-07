Questa mattina a Bologna è stato ufficializzato il calendario del 74° campionato di SuperLega Serie A1 Credem Banca che inizierà domenica 14 ottobre, due settimane dopo la fine dei Campionati Mondiali, mentre la conclusione prevista il 24 marzo prossimo.

Anche quest’anno 14 squadre ai nastri di partenza che si affronteranno in match di andata e ritorno per un totale di 26 partite e le prime 8 della regular season parteciperanno ai playoff scudetto con quarti di finale (31 marzo, 7 e 13 aprile) al meglio delle 3 gare, semifinali (16, 19, 22, 25 e 29 aprile) e finali (1, 5, 8 ,11, 14 maggio) al meglio delle 5 gare.

Da questa stagione torneranno le retrocessioni con l’obiettivo di avere nel giro di due anni un campionato a 12 squadre.

La favorita di questo campionato è la squadra campione d’Italia Perugia, infatti gli umbri laureatasi campioni d’Italia lo scorso maggio si sono rinforzati con gli innesti del fortissimo schiacciatore Wilfredo Leon acquistato dalla Zenit-Kazan dove in quattro anni ha vinto quattro campionati e coppe di Russia, altrettante Champions League, tre supercoppe russe e un Mondiale per Club 2017.

Altro acquisto importante è lo schiacciatore della nazionale italiana ed ex Trento Filippo Lanza.

Sulla carta le altre squadre che contenderanno lo scudetto a Perugia sono i marchigiani di Civitanova che hanno acquistato i cubani Simon e Leal, Modena con Julio Velasco nuovo tecnico in panchina e lo schiacciatore azzurro Ivan Zaytsev, senza dimenticare Trento che tutti gli anni sta sempre li a giocarsi le prime posizioni; le possibili outsiders potrebbero essere Verona e Milano.

I campioni d’Italia di Perugia esordiranno in casa contro Latina mentre Macerata finalista dello scorso campionato comincerà in trasferta a Padova. La rivincita scudetto tra le due formazioni è in programma alla quarta giornata, il 1 novembre nelle Marche e il 13 gennaio in Umbria.

Di seguito la prima giornata del campionato di Serie A1, inizio 14 ottobre 2018

Perugia-Latina

Modena-Sora

Trento-Siena

Ravenna-Milano

Padova-Civitanova

Monza-Verona

Vibo Valentia-Castellana Grotte