Mondiali pallavolo femminile, grande accoglienza per le azzurre rientrate in Italia

C’e’ stata una grandissima accoglienza agli aeroporti di Malpensa e Fiumicino dove ad attendere le azzurre di rientro dal Giappone c’erano tantissime persone.

Un caloroso e meritato abbraccio per le ragazze terribili capaci di conquistare una medaglia d’argento ai mondiali di pallavolo femminile di scena nel paese del sol levante.

Davvero difficile da immaginare alla vigilia una tale esplosione di entusiasmo da parte degli italiani per questo gruppo di ragazze che partita dopo partita sono riuscite ad aumentare l’interesse delle persone .

A seguire la finale in televisione sono stati in più di sei milioni, un risultato straordinario che evidenzia l’attaccamento a questa squadra.

Il futuro e’ nelle mani di queste ragazze, un gruppo giovanissimo che ha tutto il potenziale per costruire qualcosa di importante alle prossime olimpiadi di Tokyo.

Facile immaginare che sull’onda dell’entusiasmo i palazzetti quest’anno si riempiranno ancora di più , i numeri sono in continua crescita, questo straordinario risultato può consentire di avvicinare nuovi appassionati a questo fantastico sport.

Il campionato italiano e’ tra i più competitivi al mondo, lo spettacolo per i tifosi e’ assicurato vista la presenza nella nostra lega di molte delle protagoniste di questo mondiale di pallavolo femminile.

Si archivia dunque questa esperienza iridata, ma l’accoglienza di ieri ha fatto capire che i riflettori continueranno giustamente ad essere accesi su queste ragazze terribili.