Pallavolo femminile, Busto questa sera cerca di alzare al cielo la Cev Cup

Ore di trepidante attesa per le farfalle di Busto Arsizio che questa sera martedi’ alle ore 20,30 al Palayamamay sono attese dalla gara di ritorno della finale di Cev Cup contro le rumene del Csm Volei Alba Blaj .

Forti dello 0-3 conquistato in Romania la scorsa settimana le ragazze di coach Marco Mencarelli per alzare l’ambita Coppa dovranno vincere solamente due set.

Vietato assolutamente fare calcoli anche perché le rumene non hanno nulla da perdere, fallire di fronte al proprio pubblico per le farfalle sarebbe davvero un peccato. Vista la gara di andata e il momento di ottima forma della squadra la fiducia certamente c’e’.

La citta’ ha risposto alla grande al richiamo della societa’, saranno in 4000 sulle tribune del Palayamamay a spingere le proprie beniamine, attesi anche un centinaio di tifosi rumeni.

Per l’Italia del volley l’occasione quindi gia’ questa sera di vedere una squadra di club primeggiare in Europa.

Le farfalle arrivano a questa finale di ritorno gasate dalla vittoria in campionato in casa contro Casalmaggiore che ha consentito di raggiungere Monza al quarto posto.

Una fase finale di stagione quindi carica di impegni per le ragazze di coach Mencarelli, questa sera alle 20,30 la finale di Cev Cup e tra poco l’inizio dei playoff scudetto.