Volley, Superlega: finita la regular season, ecco il quadro dei play off

Nell’ultimo weekend si è giocato la 26.a e ultima giornata del campionato Superlega di volley dove l’unico cambiamento di classifica rispetto all’ultima giornata è stato il sorpasso di Kioene Padova finita settima, ai danni della Vero Volley Monza che si è dovuta accontentare dell’ottavo posto, ultimo utile per la la qualificazione playoff. In ordine di classifica queste sono le otto che dal prossimo fine settimane si giocheranno il titolo nazionale, che si assegna nei Quarti su 3 gare, e Semifinali e Finale al meglio delle 5 gare.

Sir Safety Conad Perugia Itas Trentino Cucine Lube Civitanova Azimut Leo Shoes Modena Revivre Axopower Milano Calzedonia Verona Kioene Padova Vero Volley Monza

In questa stagione non si disputerà il Play Off Challenge: alla 2020 Challenge Cup accederà infatti la miglior classificata in regular season che non abbia già un diritto in Champions League o CEV Cup.

Dunque è finita ieri la stagione per quattro squadre: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora (nona), Consar Ravenna (decima), Top Volley Latina (undicesima) e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (dodicesima).

Retrocesse nel campionato di Serie A2 Emma Villas Siena e BCC Castellana Grotte rispettivamente penultima ed ultima della classifica.

I quarti di finale dei play off Superlega in ordine di tabellone:

Sir Safety Perugia-Vero Volley Monza

Azimut Leo Shoes Modena

Cucine Lube Civitanova-Calzedonia Verona

Itas Trentino-Kioene Padova

Questo il calendario dei quarti di finale Superlega:

Gara 1

Sabato 30 marzo 2019, ore 18.00

Azimut Leo Shoes Modena -Revivre Axopower Milano (Diretta RAI Sport)

Domenica 31 marzo 2019, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova -Calzedonia Verona (Diretta RAI Sport)

Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza

Itas Trentino-Kioene Padova

Gara 2



Sabato 6 aprile 2019 ore 18.00

Revivre Axopower Milano – Azimut Leo Shoes Modena (Diretta RAI Sport)

Domenica 7 aprile 2019 ore 18.00

Kioene Padova – Itas Trentino (Diretta RAI Sport)

Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia

Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova

Quarti Gara 3* (Eventuali)

Sabato 13 aprile 2019, ore 18.00

Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza

Azimut Leo Shoes Modena-Revivre Axopower Milano

Itas Trentino-Kioene Padova

Cucine Lube Civitanova-Calzedonia Verona

*Un match in diretta RAI Sport da concordare