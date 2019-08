Calendario campionato pallavolo femminile A1, Novara-Conegliano alla sesta giornata

Calendario campionato pallavolo femminile A1, dopo l’annuncio dei calendari per la stagione 2019/20, incuriosisce sempre vedere come si incrociera’ il cammino delle pretendenti allo scudetto e ancor di più quello delle due assolute protagoniste degli ultimi anni in Italia .

In un campionato pallavolo femminile serie A1 a 14 squadre che inizierà domenica 13 ottobre e che presenta molte novità , una su tutte la finale scudetto in gara unica , il percorso di Novara e Conegliano nella prossima stagione si incrociera ‘ alla sesta giornata , il dieci Novembre , Novara giocherà in casa . Paola Egonu torna in Piemonte da avversaria , sicuramente sarà una partita speciale per lei .

Solo pochi giorni dopo, il 16 Novenbre, le due eterne rivali si incontreranno di nuovo per la Supercoppa Italiana.

Le eterne rivali dicevamo, Novara-Conegliano, sicuramente anche quest’anno saranno protagoniste di molte delle partite che contano per davvero e che assegneranno i titoli.

La scorsa stagione vittorie distribuite equamente , scudetto e Supercoppa per le pantere, Coppa Italia e Champions League per Novara .

Facile immaginare che il percorso in Italia e in Europa le vedrà ancora protagoniste e soprattutto avversarie una di fronte all’altra , la sana rivalità sportiva e un “duello” che ormai appassiona tutti i tifosi e’ diventato uno dei temi caldi della pallavolo italiana .

Il lavoro fatto in Estate con il mercato consegna certamente Novara e Conegliano come due delle candidate per vincere in Italia e in Europa .