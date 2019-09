Campionato europeo pallavolo femminile, oggi per l‘Italia quarto di finale contro la Russia.

L’attesa e’ finita, le ragazze terribili del ct Davide Mazzanti questa sera a Lodz alle ore 18,00 affronteranno la Russia.

Partita complicata che pero’ le azzurre vogliono affrontare nel modo giusto per continuare il cammino in questo campionato europeo pallavolo femminile.

I precedenti parlano di 74 partite tra Italia e Russia con un bilancio nettamente a favore delle russe, 51 vittorie contro le 23 dell’Italia.

Certo a questa sfida l‘Italia si avvicina con il titolo di vicecampionesse mondiali in carica, un percorso iniziato dopo le Olimpiadi di Rio che ha visto prendere forma un gruppo capace di regalarsi l’argento ai mondiali dello scorso anno in Giappone.

Chiaro quindi che se preoccupate per questa sfida lo sono le italiane, stesso discorso vale per le russe consapevoli di aver di fronte una Nazionale fortissima.

Da migliorare certamente la partita delle ragazze terribili contro la Slovacchia, un 3-0 che pero’ ha mostrato qualche indecisione di troppo da parte delle nostre ragazze.

Il percorso dell’Italia in questo campionato europeo pallavolo femminile comunque al momento e’ stato positivo, certo ora e’ il momento di accelerare e trovare quella convinzione e spensieratezza che e’ stata il marchio di fabbrica degli ultimi successi azzurri.