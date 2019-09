Volley Europei maschili, Italia-Turchia: dove vedere il match in tv e streaming, domenica 22 settembre

Domenica 22 settembre alle ore 17 al palazzo Hall XXL di Nantes Italia-Turchia si affronteranno per gli ottavi di finale degli Europei di volley maschile.

Italia-Turchia, presentazione del match

Sulla carta per gli azzurri dovrebbe essere un match abbordabile vista la differenza tecnica in campo, ma cominciando la fase ad eliminazione diretta è meglio prendere ogni avversario con le pinze.

Nella fase a gironi l’Italia di coach Gianlorenzo Blengini ha terminato al secondo posto il girone A con dodici punti in cinque incontri, vincendo contro Portogallo per 3-0 e contro Grecia, Romania e Bulgaria sempre per 3-1 ma perdendo l’ultimo match contro i padroni di casa della Francia per 3-1, che poteva dare il primo posto.

Nel girone C la Turchia allenata da Josko Milenkoskisi si è classificata terza con sette punti frutto di due vittorie contro Macedonia del Nord (3-0) e Bielorussia (3-1), e tre sconfitte registrate contro Russia (3-1), Slovenia (3-0) e Finlandia (3-2). Curiosamente le due squadre si sono affrontate nell’ultimo Europeo (2017) e sempre agli ottavi di finale che vide il successo italiano per 3-0 (25-16, 25-17, 31-29, i parziali); la manifestazione si chiuse con gli azzurri al quinto posto e i turchi all’undicesimo che è la miglior posizione nella storia della Nazionale al pari dell’edizione del 2011.

Nello scorso giugno la Turchia è riuscita a vincere l‘European League, manifestazione che vedeva impegnate le Nazionali di seconda e terza fascia non partecipanti alla Nations League, e dove in finale ha sconfitto la Bielorussia con un netto 3-0. Ricordiamo che se l’Italia dovesse vincere ai quarti di finale molto probabilmente incontrerebbe nuovamente la Francia che agli ottavi non dovrebbe avere difficoltà a sconfiggere la Finlandia; purtroppo questo è il regolamento alquanto singolare dove le prime due di un raggruppamento possono rincontrarsi già ai quarti di finale.

Italia-Turchia, diretta tv e streaming 22 settembre

Il match tra Italia-Turchia (inizio ore 17) valido per gli ottavi di finale del campionato europeo sarà visibile (da confermare nelle prossime ore) su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 16.50. La telecronaca sarà a cura di di Maurizio Colantoni e il commento tecnico affidato all’ex giocatore Andrea Lucchetta.

SEGUI ITALIA-TURCHIA , MATCH EUROPEI VOLLEY IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

L’incontro tra Italia-Turchia con telecronaca degli ex giocatori Andrea Zorzi e Alberto Cisolla, si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN che trasmetterà tutti i match degli azzurri e anche alcune gare delle altre Nazionali.

La gara sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.