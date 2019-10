Campionato pallavolo femminile A1, i risultati degli anticipi della 3.a giornata di andata hanno fatto registrare le vittorie di Firenze e Novara.

Tre punti preziosi per entrambe le squadre che hanno dimostrato di attraversare un buon momento .

Importante soprattutto per Novara era trovare il successo per tamponare l’avvio sprint in campionato di Conegliano, Firenze e’ stata protagonista della terza vittoria in quattro partite.

Filottrano-Novara

Le piemontesi sono riuscite ad imporsi in trasferta contro Filottrano per 0-3 ( 24-26, 18-25, 19-25). Una bella prova per le ragazze di coach Massimo Barbolini che ,nonostante la situazione di emergenza per quanto riguarda gli infortuni , hanno collezionato due successi consecutivi nelle ultime due uscite.

Dopo la vittoria in trasferta al tie-break a Firenze, anticipo della 10.a giornata giocata in ottobre per gli impegni in Dicembre delle piemontesi nel mondiale per club, e’ arrivato un altro successo in trasferta che regala tre punti importantissimi.

Per Filottrano ancora una sconfitta, 0 punti in classifica e necessita’ di cominciare a muovere la classifica.

Nella partita di ieri sera da registrare tra le fila di Novara i 19 punti di Vasileva .

Vediamo le parole di Valentina Arrighetti al termine del match : ” Pr noi sono tre punti d’oro , siamo in una situazione un po’ d’emergenza ma se usciamo come oggi allora siamo contente. Nel primo set abbiamo commesso qualche errore di troppo , concedendo alle avversarie di metterci in difficolta’, poi per fortuna l’abbiamo scampata e abbiamo rimesso in ordine le cose nel prosieguo del match . ”

Firenze-Perugia

Le toscane sono riuscite ad imporsi 3-0 ( 28-26, 25-23, 25-22) al Mandela Forum al termine di un match molto combattuto che ha visto le umbre perdere a testa alta.

Probabilmente alla fine e’ stata decisiva la maggiore esperienza di Firenze che grazie a questo successo sale a nove punti in classifica con quattro partite di fila concluse a punti.

Mvp della serata Nika Daalderop autrice di 24 punti col 58 % in attacco.

Per Perugia ancora 0 punti in classifica ma nel complesso una prestazione che fa ben sperare per i prossimi impegni.

Queste le parole dell’allenatore di Firenze Giovanni Caprara : ” In queste partite siamo riusciti a sfruttare tutte le situazioni a noi favorevoli ma dobbiamo ancora crescere tanto e acquisire fiducia e autostima. Abbiamo un potenziale enorme e ci portiamo a casa tre punti importanti: oggi abbiamo fatto meglio in attacco , mentre meno bene in difesa anche se ho qualche responsabilità in piu’ io rispetto alle ragazze. La battuta e’ un fondamentale che curiamo tanto ma che per adesso non ci sta dando enormi soddisfazioni. Molto bene invece le ragazze della panchina, che sono entrate dando un ottimo contributo: sono state molto brave, così come Maglio, che e’ un’altra ragazza che gioca per la prima volta nel nostro campionato. Insomma , ci portiamo a casa tre punti che ci fanno davvero tanto comodo : abbiamo pagato un po’ l’elevato numero di partite giocate, non siamo abituati ma occorre farlo in fretta perché giovedì ne abbiamo un’altra. Adesso le ragazze riposeranno un giorno e mezzo e lunedì pomeriggio riprenderemo a lavorare per avere subito la testa pronta per affrontare Chieri . “