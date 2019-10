Campionato pallavolo femminile A1, stasera Conegliano-Monza aprira’ ufficialmente la stagione 2019/20 che si preannuncia piu’ avvincente che mai.

Siamo reduci da un’Estate ricca di emozioni a livello di Nazionale, le “ragazze terribili” hanno dimostrato di attraversare uno splendido momento e dopo essere riuscite a staccare in pass per Tokyo 2020 nel preolimpico di Catania riuscendo ad assicurarsi, con un anno di anticipo, la partecipazione ai prossimi giochi olimpici, hanno regalato ai tanti tifosi azzurri una splendida medaglia di bronzo agli Europei inchinandosi in semifinale solamente a quella Serbia che poi sarebbe riuscita a vincere l’oro.

Conegliano provera’ a difendere lo scudetto

Campionato pallavolo femminile A1, stasera Conegliano-Monza e’ l’anticipo che aprirà la nuova stagione 2019/20, le pantere oggi sabato 12 Ottobre alle 20,30 al Palaverde affronteranno Monza . Non una partita semplice, le brianzole sono ormai una delle realtà piu’ consolidate del campionato pallavolo femminile A1, importante per entrambe le squadre sara’ l’approccio alla gara, si sa come le prime di campionato possano sempre nascondere delle insidie.

Le pantere sono le campionesse d’Italia in carica, lo scorso campionato la serie scudetto stravinta contro quella Novara che di lì a poco, pero’, avrebbe riservato a De Gennaro e compagne una delle piu’ grandi delusioni della storia dell’Imoco Volley Conegliano , la sconfitta contro le piemontesi nella finale di Champions League di Berlino.

Cerimonia Stendardo Scudetto

Prima dell’inizio del match la capitana dell’Imoco Volley Conegliano Joanna Wolosz con i presidenti Piero Garbellotto e Pietro Maschio isseranno al soffitto del Palaverde lo stendardo che celebra il terzo scudetto.

I due Roster completi

Vediamo i due roster completi delle squadre che si apprestano a vivere sicuramente da protagoniste questo campionato pallavolo femminile serie A1 :

Saugella Monza

Palleggiatrici : Skorupa, Di Iulio

Centrali : Squarcini, Heyrman, Danesi

Schiacciatrici : Ortolani, Mariana, Begic, Orthmann, Meijners, Obossa

Liberi : Parrocchiale, Bonvicini,

Allenatore : Dagioni

Imoco Volley Conegliano :

Palleggiatrici : Wolosz, Gennari

Centrali : De Krujf , Folie, Botezat, Ogbobu

Schiacciatrici : Sorokaite, Geertiers , Enweonwu, Hill, Sylla, Egonu

Liberi : De Gennaro, Fersino

Allenatore : Santarelli

Le ex in campo

Tre le giocatrici attualmente a Monza che sono state delle ex pantere, Serena Ortolani ha vestito la maglia dell’Imoco Volley Conegliano dal 2015 al 2017, Katarzyna Skorupa nella stagione 2016/17 mentre Anna Danesi dal 2016 al 2019.

Certo una partita dal sapore particolare per loro, sara’ doppia la voglia di iniziare bene questo campionato pallavolo femminile serie A1 contro la loro ex squadra .

Un campionato avvincente

Campionato pallavolo femminile serie A1, un campionato avvincente che anno dopo anno aumenta il proprio valore e il proprio prestigio, appassiona tanti tifosi che sempre di piu’ si avvicinano a questo meraviglioso sport.

Tre le favorite per la vittoria finale, Conegliano, Novara e Scandicci, sara’ interessante vedere se in questa lotta si potrà inserire qualche altra squadra.

Gia la partita di questa sera tra Conegliano e Monza potrà dare delle indicazioni importanti, capiremo se Monza potrà bissare quanto di straordinario fatto nell’ultimo periodo.

Un ricordo amaro della scorsa stagione Monza lo lega pero’ proprio a Conegliano, quella semifinale scudetto persa in maniera netta proprio contro le pantere .

Aver raggiunto pero’ il traguardo di una semifinale scudetto era gia’ stato uno splendido risultato per le brianzole.