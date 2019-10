Campionato pallavolo femminile serie A1, comincia nel week end la stagione 2019/20 dopo la lunga Estate che tante emozioni ha regalato a livello di Nazionale.

Ci si rituffa quindi a seguire i club con il campionato pallavolo femminile serie A1.

Dopo l’inizio, domenica scorsa, della serie A2 tocca ora alla massima serie.

Questa la 1.a giornata che vedra’ aprirsi la stagione con l’anticipo del Palaverde tra le pantere campionesse d’Italia in carica dell’Imoco Volley Conegliano e le ragazze della Saugella Team Monza.

L’anticipo in questione si svolgerà sabato 12 Ottobre alle 20,30.

Ecco il resto del programma della 1.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 che si svolgerà domenica 13 ottobre alle ore 17,00:

E’piu’ Pomì Casalmaggiore- Savino Del Bene Scandicci

Il Bisonte Firenze-Unet E-Work Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini Fortinfissi Perugia 13 Ottobre ore 18,30

Zanetti Bergamo-Lardini Filottrano

Banca Valsabbina Millenium Brescia- Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Bosca Spumanti Cuneo-Igor Gorgonzola Novara

Il campionato pallavolo femminile serie A1 stagione 2019/20 si aprirà quindi questo sabato sera al Palaverde, ad aprire le danze le pantere dell’Imoco Volley Conegliano che in questa stagione proveranno a difendere la conquista dello scudetto e a cercare di vincere quella Champions League che manca in bacheca.

Certamente agguerrita sara’ la concorrenza, Novara fresca vincitrice della Champions League, Scandicci che si e’ rinforzata per tentare di colmare il gap con le venete.

Interessante sara’ poi capire se qualche altra squadra potrà inserirsi nella lotta scudetto.

Davvero tutto pronto quindi per l’inizio del campionato pallavolo femminile serie A1 dopo le tante emozioni regalate dalle “ragazze terribili” della Nazionale che rivedremo protagoniste in campo ora con i rispettivi club.

Lo spettacolo e’ assicurato in un campionato che, anno dopo anno, cresce di livello e attira molte delle top players a livello mondiale .