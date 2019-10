Pallavolo femminile serie A2, il programma della 2.a giornata di andata vedra’ le squadre scendere in campo nel week end del 12 e 13 Ottobre.

Come sappiamo il campionato pallavolo femminile serie A2 e’ diviso in due gironi composti da dieci squadre ciascuno.

Partiamo dal programma della 2.a giornata di andata girone A che si svolgera’ domenica 13 Ottobre ore 17,00:

Club Italia Crai-Green Warriors Sassuolo 12 Ottobre ore 16,00

Omag San Giovanni in Marignano-Cda Talmassons

Volley Soverato-Volley Hermaea Olbia

Cuore di Mamma Cutrofiano-Eurospin Ford Sara Pinerolo

Exacer Montale- Itas Citta’ Fiera Martignacco

Ecco il programma della 2.a giornata di andata girone B che si svolgera’ domenica 13 Ottobre ore 17,00:

Barricalla Cus Torino-P2P Smilers Baronissi 13 Ottobre ore 15,30

Olimpia Teodora Ravenna-Delta Informatica Trentino

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio- Lpm Bam Mondovì

Roana CBF H.R. Macerata-Sigel Marsala

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

La 1.a giornata di andata del campionato pallavolo femminile serie A2 ha registrato solo vittorie da tre punti, nessun match e’ finito infatti al tie-break.

La classifica del girone A vede quindi a punteggio pieno Pinerolo, Soverato, Club Italia, San Giovanni in Marignano, Cutrofiano mentre nel girone B Trento, Torino, Ravenna, Marsala, Mondovì.

Naturalmente ancora prematuro fare previsioni, il campionato pallavolo femminile serie A2 e’ torneo lungo e difficile, le sorprese potrebbero essere sempre dietro l’angolo.