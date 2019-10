Volley, World Cup 2019 risultati 10.a giornata: l’Italia batte l’Iran in rimonta, vittorie per Brasile e Polonia

–

Il volley non si ferma mai e dopo i Campionati Europei ecco che da oggi (fino al 15 ottobre) comincia la World Cup che si disputa in Giappone e che vede presente anche l’Italia che hanno terminato la rassegna continentale al sesto posto.

World Cup 2019, le squadre partecipanti

Ovviamente visto l’imminente partenza dei campionati nazionali, tutti i ct della squadre hanno convocato molti giocatori giovani per far fare quella esperienza che magari nelle manifestazioni più importanti è più complicato.

Sono dodici le Nazionali partecipanti: il Giappone organizzatore del’evento, la Polonia campione del mondo, mentre le restanti dieci sono le prime due classificate nei ranking continentali al primo gennaio 2019, ovvero Italia e Russia per l’Europa, Brasile ed Argentina per il Sud America, Stati Uniti e Canada per il Nord America, Australia e Iran per Oceania/Asia e infine per l’Africa Egitto e Tunisia.

Il torneo è sviluppato su undici giornate con tutte le squadre che si affronteranno tra di loro e alla fine la Nazionale che avrà fatto più punti alzerà il trofeo. Nella prima fase sei squadre tra cui l’Italia, giocheranno a Fukuoka, mentre le altre sei a Nagano, mentre la seconda fase si disputerà interamente a Hiroshima; gli azzurri del tecnico Gianlorenzo Blengini esordiranno contro i padroni di casa del Giappone, per poi incontrare in serie Usa, Argentina, Tunisia e Polonia; nella seconda fase (dal 9 ottobre) invece gli avversari saranno Egitto, Australia, Russia, Canada, Iran e Brasile.

World Cup 2019, in convocati dell’Italia

Palleggiatori: Riccardo Sbertoli, Francesco Zoppellari.

Schiacciatori: Oleg Antonov, Oreste Cavuto, Dick Kooy, Daniele Lavia. Opposto: Gabriele Nelli, Giulio Pinali.

Centrali: Simone Anzani, Davide Candellaro, Matteo Piano, Roberto Russo.

Libero: Fabio Balaso, Nicola Pesaresi.

World Cup 2019, il calendario della manifestazione

Martedì 1 ottobre

04.00 Australia-Egitto 1-3 (22-25, 25-21, 23-25, 18-25)

05.30 USA-Argentina 2-3 (21-25, 20-25, 25-19, 25-21, 12-15)

07.00 Russia-Iran 3-1 (25-21, 25-18, 24-26, 25-22)

08.00 Polonia-Tunisia 3-0 (25-16, 25-23, 25-12)

11.00 Brasile-Canada 3-0 (25-14, 25-22, 25-14)

12.20 Italia-Giappone 0-3 (17-25, 19-25, 21-25)

Mercoledì 2 ottobre

04.00 Egitto-Iran 3-1 (22-25, 26-24, 25-18, 26-24)

05.30 Tunisia-Argentina 1-3 (19-25, 18-25, 25-23, 14-25)

07.00 Canada-Russia 2-3 (25-23, 25-16, 17-25, 23-25, 10-15)

08.00 Italia-USA 1-3 (25-19, 19-25, 14-25, 19-25)

11.00 Australia-Brasile 0-3 (15-25, 20-25, 17-25)

12.20 Polonia-Giappone 3-1 (25-23, 25-17, 19-25, 25-17)

Venerdì 4 ottobre

04.00 Iran-Canada 3-1 (18-25, 25-23, 27-25, 25-19)

05.30 Argentina-Italia 2-3 (28-26, 25-17, 12-25, 18-25, 10-15)

07.00 Russia-Australia 2-3 (16-25, 25-22, 28-26, 21-25, 12-15)

08.00 USA-Polonia 3-1 (25-19, 25-20, 24-26, 27-25)

11.00 Brasile-Egitto 3-1 (25-19, 21-25, 25-19, 25-22)

12.20 Giappone-Tunisia 3-0 (25-23, 25-21, 25-11)

Sabato 5 ottobre

04.00 Egitto-Canada 2-3 (25-27, 25-27, 25-16, 25-22, 9-15)

05.30 Polonia-Argentina 3-1 (27-29, 25-17, 25-18, 26-24)

07.00 Brasile-Russia 3-0 (25-16, 25-22, 25-22)

08.00 Tunisia-Italia 0-3 (19-25, 21-25, 18-25)

10.00 Australia-Iran 1-3 (22-25, 25-18, 18-25, 25-27)

12.20 Giappone-USA 0-3 (19-25, 19-25, 21-25)

Domenica 6 ottobre

04.00 Russia-Egitto 3-1 (25-19, 21-25, 25-19, 25-21)

05.30 Italia-Polonia 0-3 (18-25, 18-25, 22-25)

07.00 Iran-Brasile 1-3 (27-25, 21-25, 25-27, 22-25)

08.00 USA-Tunisia 3-0 (25-10, 25-18, 25-17)

10.00 Canada-Australia 3-1 (18-25, 28-26, 25-20, 25-22)

12.20 Argentina-Giappone 1-3 (19-25, 20-25, 28-26, 25-22)

Mercoledì 9 ottobre

04.00 Tunisia-Canada 2-3 (20-25, 25-20, 27-29, 25-20, 12-15)

05.30 Italia-Egitto 3-0 (25-19, 25-21, 25-22)

07.00 Argentina-Brasile 0-3 (19-25, 19-25, 24-26)

08.00 Polonia-Russia 3-1 (25-27, 25-21, 25-18, 25-22)

11.00 USA-Iran 3-1 (25-18, 22-25, 25-18, 25-12)

12.20 Giappone-Australia 3-0 (25-17, 25-22, 25-22)



Giovedì 10 ottobre

04.00 Argentina-Canada 3-0 (25-16, 25-22, 25-20)

05.30 Polonia-Egitto 3-0 (25-19, 25-18, 25-16)

07.00 Tunisia-Iran 0-3 24-26, 17-25, 22-25)

08.00 Italia-Australia 3-0 (30-28, 25-13, 25-22)

11.00 USA-Brasile 0-3 (23-25, 22-25, 17-25)

12.20 Giappone-Russia 3-1 (25-22, 21-25, 25-22, 25-16)

Venerdì 11 ottobre

04.00 Argentina-Iran 2-3 (25-27, 25-23, 25-19, 17-25, 10-15)

05.30 Polonia-Australia 3-0 (25-18, 25-20, 25-9)

07.00 Tunisia-Brasile 0-3 (17-25, 14-25, 13-25)

08.00 Italia-Russia 1-3 (25-13, 25-27, 26-28, 12-25)

11.00 USA-Canada 3-2 (21-25, 25-11, 20-25, 25-19, 15-13)

12.20 Giappone-Egitto 3-2 (25-14, 18-25, 25-23, 28-30, 15-13)

Domenica 13 ottobre

04.00 Argentina-Russia 3-1 (25-23, 25-23, 21-25, 25-16)

05.30 Italia-Canada 2-3 (25-19, 17-25, 25-15, 23-25, 16-18)

07.00 USA-Australia 3-0 (25-14, 25-13, 25-16)

08.00 Polonia-Brasile 2-3 (25-19, 23-25, 19-25, 25-16, 11-15)

10.00 Tunisia-Egitto 3-1 (25-23, 14-25, 25-17, 25-18)

12.20 Giappone-Iran 3-1 (25-16, 26-28, 25-13, 25-21)

Lunedì 14 ottobre

04.00 USA-Russia 3-0 (25-23, 25-11, 25-16)

05.30 Polonia-Canada 3-0 (25-23, 26-24, 25-20)

07.00 Argentina-Egitto 3-1 (25-27, 25-17, 25-22, 25-17)

08.00 Italia-Iran 3-2 (25-27, 27-29, 30-28, 25-17, 15-13)

10.00 Tunisia-Australia 0-3 (21-25, 17-25, 21-25)

12.20 Giappone-Brasile 1-3 (17-25, 26-24, 14-25, 25-27)

Martedì 15 ottobre

04.00 USA-Egitto

05.30 Polonia-Iran

07.00 Tunisia-Russia

08.00 Italia-Brasile

11.00 Argentina-Australia

12.20 Giappone-Canada