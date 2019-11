Superlega Pallavolo, Allianz Milano-Leo Shoes Modena: streaming RaiPlay e diretta tv oggi dalle ore 17.55

Oggi 20 novembre alle ore 18.50 all’Allianz Cloud di Milano (ex Palalido) Allianz Milano-Leo Shoes Modena si affronteranno per la settima giornata del campionato Superlega di volley.

Allianz Milano-Leo Shoes Modena, presentazione del match

Entrambe le squadre vengono da una sconfitta nell’ultimo turno di campionato con i lombardi che hanno lasciato il passo davanti al proprio pubblico all’Itas Trentino per 3-1, mentre gli ospiti sul campo della Cucine Lube Civitanova con un netto 3-0 che ha posto fine alla loro imbattibilità stagionale anche se la classifica rimane molto buona con il terzo a 15 punti a -2 da Trentino e a -6 dalla capolista Civitanova che però ha giocato una gara in più. Milano invece è al quinto posto (una gara in meno) con nove punti frutto di tre vittorie e du ko (l’altro in casa contro Civitanova), ma va registrata la grande vittoria sul campo di Perugia per 3-0 in un match giocato alla perfezione.

La squadra di Roberto Piazza ha l’obiettivo di finire la regular season al quinto posto dietro le quattro grandi della Superlega, ovvero Civitanova, Trentino, Perugia e Modena, e fino a questo momento l’andamento è in linea con le previsioni. In campo Europeo ci sarà invece l’impegno in Challenge Cup dove si inizierà il 19 dicembre con i sedicesimi di finale contro la vincente del derby albanese Partizani Tirana-Erzeni Shijak.

Invece il team emiliano di coach Andrea Giani dovrà cercare di arrivare nelle prime quattro anche sulla carta partono un gradino sotto rispetto alle altre tre, senza dimenticare la Cev Cup a cui gli emiliani parteciperanno a cominciare da prossimo 12 dicembre contro l’Olimpiakos Pireo (sedicesimi di finale).

Nella scorsa stagione il match di regular season in terra lombarda si giocò il 17 gennaio e vide la vittoria dei padroni di casa con un netto 3-0 (25-22, 25-22, 25-20 i parziali), mentre le due squadre si sono affrontate anche ai quarti di finale di playoff e questa volta a prevalere furono gli ospiti, vincendo gara 1 in casa per 3-0 e gara 2 in trasferta per 3-1; Modena poi venne eliminata in finale da Perugia in cinque gare molto tirate ed equilibrate.

Allianz Milano-Leo Shoes Modena, diretta tv e streaming

Il match della settima giornata valido per il campionato di volley Superlega tra Allianz Milano-Leo Shoes Modena con inizio alle ore 18.50 sarà trasmesso in diretta da Rai Sport + HD (canale 227 di Sky, 57 sul digitale terrestre in HD e 58 in SD) con collegamento a partire dalle ore 18.45. Il commento dell’incontro sarà affidato a Maurizio Colantoni con il commento tecnico dell’ex giocatore Andrea Lucchetta.

In alternativa si potrà seguire la sfida in streaming gratuito su RaiPlay.