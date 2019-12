Pallavolo femminile, momento d’oro per Paola Egonu. La campionessa da quest’anno in forza a Conegliano sta attraversando un momento della sua vita e della sua carriera sportiva a dir poco felice.

In settimana sono arrivati per lei due momenti molto importanti, l’azzurra ha vinto infatti il premio come Donna D dell’anno 2019, riconoscimento avuto grazie alle preferenze ricevute dai lettori di ” Repubblica” e in particolare dal suo settimanale “D-La Repubblica delle donne “.

L’altro momento che Paola Egonu difficilmente dimentichera’ e’ sicuramente l’abbraccio col pubblico del Palaverde avuto domenica scorso in concomitanza con la vittoria della partita di campionato casalinga contro Chieri.

Quella e’ stata l’occasione per omaggiare le pantere fresche vincitrici del Mondiale per club in Cina . Dopo il rientro in Italia c’era stata la partita fuori casa contro Perugia, domenica al Palaverde quindi la grande festa per un titolo conquistato anche grazie all’enorme apporto di Paola Egonu.

Questa straordinaria campionessa sembra essersi integrata meravigliosamente nella famiglia dell’Imoco Volley Conegliano, un acquisto a dir poco acquistato da parte della societa’ che in questo inizio di stagione ha gia’ alzato al cielo due trofei, la Supercoppa italiana e il mondiale per club pallavolo femminile.

Non vorra’ certo fermarsi ora Paola Egonu, il 2020 sara’ un anno importantissimo per lei, ci sara’ ancora tanto da provare a vincere con Conegliano e ci sara’ da inseguire un grande sogno, le Olimpiadi di Tokyo 2020 .