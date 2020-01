Pallavolo femminile A1, Caserta ha preso la decisione per la partita contro Brescia.

Stasera e’ in programma la 1.a di ritorno campionato pallavolo femminile A1 e nei giorni scorsi la societa’ campana aveva comunicato che , visto e considerato non sarebbero arrivati in tempo i transfer delle nuove giocatrici per la partita di mercoledì, non sarebbe sceso in campo il resto del gruppo senza la presenza dei nuovi arrivi .

Era stato chiesto a Brescia di spostare la partita ma la societa’ lombarda non aveva accettato. Conseguentemente l’idea di tesserare ragazzine da far entrare in campo.

La comunicazione della societa’

Ieri e’ arrivata invece la comunicazione ufficiale di Caserta che smentisce questa ipotesi : ” Dopo una lunga riflessione riteniamo giusto scendere in campo , seppur non al completo, alla ripresa del campionato. Una decisione adottata per rispetto ai tifosi casertani e bresciani. E’ l’ennesima manifestazione della volontà dell’unica rappresentante del Sud Italia della serie A1 del volley femminile di voler essere una degna rappresentante del campionato. Il presidente Turco ha parlato con le giocatrici ed ha chiesto loro di difendere sul taraflex l’orgoglio di una societa’ che, seppur da poco affacciata nelle sfere alte del volley italiano, mira a diventarne sempre piu’ protagonista. Al loro attaccamento ed a quello dei veri tifosi della Volalto dedicheremo i nostri sforzi delle prossime settimane, convinti di poter conquistare una salvezza che per noi rappresenterebbe un successo senza precedenti. Non intendiamo mollare di un millimetro per mantenere l’A1. ”

Si riparte dalla partita con Brescia

Si riparte dunque dalla partita con Brescia. Dopo la lunga pausa del campionato per lo svolgimento del preolimpico in Olanda, si riaccendono i riflettori sul campionato italiano pallavolo femminile A1.

La societa’ campana ha deciso quindi di giocare il match con in campo le giocatrici che sono rimaste e in attesa dei nuovi arrivi.

Inutile dire che questa sera la vittoria risulta fondamentale per riaccendere la speranza che si chiama salvezza.

Attualmente in classifica le due squadre sono staccate di cinque punti, le lombarde occupano il terzultimo posto e le campane il penultimo. Un successo per le padrone di casa accorcerebbe quindi notevolmente la distanza, ricordiamo che a retrocedere in A2 sono le ultime due.

Brescia ha acquistato Alice Degradi e Marta Bechis che fino a qualche settimana fa giocava proprio a Caserta.

Per le lombarde un ottimo inizio di stagione, poi un tunnel di sconfitte che le ha fatte scivolare in fondo alla classifica e che si e’ interrotto solamente all’ultima giornata di andata vinta in cinque set contro Chieri.

Caserta aveva invece chiuso l’anno con la sconfitta in trasferta contro Casalmaggiore, partita che le campane avevano cominciato bene vincendo il primo set, poi il ritorno delle ragazze di coach Marco Gaspari che hanno vinto 3-1.

Quella di stasera tra Caserta e Brescia e’ sicuramente una partita tutta da seguire, in palio tre punti molto importanti che potrebbero dare una precisa direzione alle sorti del campionato.

Un periodo a dir poco turbolento per Caserta, il suo staff e tutto l’ambiente, una vittoria farebbe tornare il sereno.