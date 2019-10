Rugby, finale World Cup: Inghilterra-Sudafrica, dove vedere il match in tv e streaming sabato 2 novembre

Sabato 2 novembre alle ore 10 (in Italia, le 17 locali) Inghilterra-Sudafrica si sfideranno all’International Stadium di Yokohama (Giappone) per la finale della World Cup 2019 che decreterà chi tra le due Nazionali salirà sul tetto mondiale.

Inghilterra-Sudafrica, presentazione del match

Si preannuncia una sfida molto emozionante quella di sabato con le due squadre che avranno la grande possibilità di vincere la competizione più importante, l’ultima e unica volta che Inghilterra-Sudafrica si sono affrontate per il titolo mondiale è stato nel 2007 quando i sudafricani si imposero a Parigi con il risultato di 15 a 6 conquistato per la seconda volta il titolo. Dodici anni dopo sarà tutta un’altra storia con gli inglesi dell’allenatore Eddie Jones che sulla carta parte favorita ma dovranno fare molta attenzione alla compagine capitanata da Rassie Erasmus che cercherà in tutti i modi di fare il bis di Parigi.

Una cosa certa è che dopo le ultime due edizioni vinti dalla Nuova Zelanda, sabato all’ora di pranzo nell’albo d’oro ci sarà un’altra nazionale che esulterà ed alzerà la coppa al cielo; in questa edizione l’Inghilterra ha vinto le prime tre partite del girone C contro Tonga, Stati Uniti e Argentina rispettivamente per 35-3, 45-7 e 39-10 mentre l’ultima gara che con la Francia è stata annullata per motivi di sicurezza a causa dell’arrivo del tifone Hagibis. Dunque primo posto del raggruppamento che ha permesso agli inglesi di incontrare ai quarti l’abbordabile Australia sconfitta facilmente per 40-16, ma il vero capolavoro la squadra di Eddie Jones l’ha compiuto in semifinale quando è riuscita a prevalere sulla favorita Nuova Zelanda che ha dovuto soccombere per 19-7.

Il Sudafrica invece dopo aver perso all’esordio proprio contro gli All Blacks per 23-13 ha vinto facilmente contro la Namibia (57-3), Italia (49-3) e Canada (49-7) finendo il girone B al secondo posto; nei quarti altra vittoria in scioltezza contro i padroni di casa del Giappone per 26-3 e infine in semifinale match al cardiopalma contro il Galles risolto solo nel finale con il punteggio di 19-16.

Grazie alla finale conquistata, nel ranking mondiale aggiornato al 28 ottobre gli inglesi sono balzati in testa al primo posto (92.29 punti), scavalcando la Nuova Zelanda, mentre i sudafricani dal quarto posto sono saliti al secondo (90.71 punti).

Nell’ultimo precedente (test match) giocato lo scorso 23 giugno a Città del Capo vittoria dell’Inghilterra per 25-10.

L’arbitro della finale sarà Jerome Garcès che sarà il primo francese a dirigere l’ultimo atto di un Mondiale; classe 1973, è internazionale dal 2010 ed è stata la terza World Cup a cui ha partecipato con dieci match arbitrati.

Gli assistenti di Jerome Garcès saranno il connazionale Romain Poite e il neozelandese Ben O’Keeffe; il TMO sarà un altro neozelandese, Ben Skeen.

Inghilterra-Sudafrica, diretta tv e streaming

La finale di World Cup tra Inghilterra-Sudafrica (calcio d’inizio ore 10) sarà visibile in chiaro su Rai 2 con collegamento a partire dalle ore 9.50; la telecronaca sarà affidata ad Andrea Fusco con il commento tecnico dell’ex rugbista Andrea Gritti.

Altra possibilità per guardare la gara oltre il piccolo schermo, sarà quella dello streaming (gratuito) su RaiPlay.