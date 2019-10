Con il weekend torna l’appuntamento con il massimo campionato italiano di rugby, il Peroni Top 12 giunto alla seconda giornata. Saranno due i match che si disputeranno negli anticipi di sabato 26 ottobre: il primo tra S.S. Lazio e Petrarca Padova alle 15:00, il secondo tra I Medicei e i campioni in carica del Calvisano alle 16:00.

Rugby Top 12: presentazione dei match di sabato 26 ottobre

Per quanto riguarda l’incontro delle 15:00 ci sono due squadre in condizioni ben diverse di morale, pur trattandosi solamente della seconda giornata. I romani arrivano infatti dalla sonora sconfitta patita contro Mogliano per 38 a 16, mentre i petrarchini si sono facilmente sbarazzati de I Medicei con il risultato di 45 a 19.

Non ci poteva essere un ritorno al campionato peggiore per la squadra di Firenze, che tra le mura amiche dello stadio Mario Lodigiani dovrà vedersela con il Calvisano campione in carica, e reduce dal 43 a 10 inflitto ai neo promossi del Colorno.

Le due sfide del sabato hanno quindi diversi tratti in comune, tra cui quello di poter iniziare già da fine ottobre a indirizzare le sorti della stagione regolare. Petrarca Padova e Calvisano possono già dare un impronta nella corsa ai playoff (alla loro portata), mentre S.S. Lazio e I Medicei rischiano di iniziare a pensare alla lotta salvezza.

Rugby Top 12 streaming: dove vedere le partite di sabato 26 ottobre

Come avvenuto (e non annunciato fino praticamente all’ultimo secondo), le partite del campionato Top 12 di rugby saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Rugby.

Le partite trasmesse domani saranno S.S. Lazio – Petrarca Padova alle 15:00 e I Medicei – Calvisano alle 16:00. Ricordiamo inoltre che dopo la diretta Facebook i video integrali delle partite saranno disponibili sulla pagina.