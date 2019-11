Nel weekend che sancirà i nuovi campioni del mondo torna il campionato di rugby Pro 14, con il quinto turno che vede impegnata una delle due franchigie italiane nell’anticipo di questa sera. Le Zebre di Parma si recano infatti in Galles per affrontare l’Ulster, nel match delle 20:35.

Analizziamo come le due squadre si presentano all’appuntamento di stasera al Ravenhill Stadium di Belfast.

Pro 14 rugby, Ulster – Zebre: presentazione del match

I gallesi arrivano alla quinta giornata di campionato issati al terzo posto della Conference A, che al momento li tiene a pieno titolo in zona playoff dato il distacco di sei punti accumulato nei confronti dei Dragons. Nella scorsa giornata l’Ulster aveva battuto il Cardiff con il risultato di 23 a 14, e contro i parmensi vanno alla ricerca della quarta vittoria su cinque partite disputate.

Situazione ben meno eccitante è invece quella delle Zebre, fanalino di coda della Conference A con soli due punti. La franchigia di Parma sono reduci da una sconsolante serie di quattro sconfitte consecutive. l’ultima maturata contro però in un match equilibratissimo e dall’incredibilmente basso punteggio di 0 – 3 contro i campioni in carica del Leinster.

Una vittoria contro un avversario così blasonato avrebbe certamente dato prestigio e un senso diverso alla stagione delle Zebre, che ora sperano farlo contro l’Ulster questa sera.

Pro 14 rugby dove vedere in streaming il match tra Ulster e Zebre di stasera

La partita tra Ulster e Zebre sarà trasmessa a partire dalle 20:35 di stasera su DAZN, e sulla piattaforma SKY Q sempre previa sottoscrizione di un account con DAZN. In alternativa lo streaming dell’evento sarà disponibile sul sito ufficiale della Pro 14 per gli utenti registrati.