Rugby Champions Cup dove vedere in streaming Benetton Treviso – Northampton Saints

potrebbe interessarti anche Rugby Top 12 streaming: dove vedere le partite di domenica 10 novembre

View this post on Instagram

Here's how it stands in Pool 1️⃣ after @leinsterrugby and @officialnorthamptonsaints impressed in Round 1 💪 How will this look at the end of the #HeinekenChampionsCup pool stages though?? #heineken #championscup #europeanrugby #rugby #leinster #leinsterrugby #northamptonsaints #saintsrugby #lyonrugby #benettonrugby