Dopo la sosta per le coppe europee torna, dopo venti giorni, il campionato italiano di rugby Top 12. Il turno di sabato 30 novembre vedrà in campo dieci delle dodici squadre del torneo, con una partita alle 14:00 e tutte le altre in contemporanea alle ore 15:00.

Rugby Top 12: le gare di sabato 30 novembre

Ecco la lista dei match validi per il massimo campionato italiano che si disputeranno nel pomeriggio di sabato:

Calvisano – S.S Lazio, ore 14:00

Colorno – I Medicei, ore 15:00

Fiamme Oro Rugby – Viadana, ore 15:00

Valorugby Emilia – Rugby Lions, ore 15:00

Rovigo Delta – San Donà, ore 15:00

Il Calvisano torna a pensare al campionato dopo la batosta subita in Challenge Cup, dove ha perso contro il Pau con i punteggio impietoso di 61 a 10. Sabato i campioni d’Italia se la vedranno con la S.S Lazio penultima in classifica con un solo punto, in una sfida sulla carta alla portata nonostante gli sforzi in coppa.

Sfida di bassa classifica è quella tra Colorno e I Medicei, mentre le Fiamme Oro cercheranno di rimanere attaccate alla zona playoff contro Viadana.

Il Valorugby Emilia è attualmente al terzo posto, a pari merito con le Fiamme Oro e Calvisano, e dovrà vedersela contro i Rugby Lions, team sulla buona strada per salvarsi. Infine il derby veneto tra Rovigo e San Donà, con l’obiettivo dei rodigini che rimane la corsa sulla capolista Petrarca Padova.

Rugby Top 12 dove vedere in streaming le partite di sabato 30 novembre

Le partite di sabato 30 novembre, alle 14:00 e poi alle 15:00, saranno trasmesse integralmente in streaming sul profilo Facebook della Federazione Italiana Rugby. I video dei match saranno poi visibili in toto anche dopo la diretta.