Rugby, Galles-Italia: dove vedere in diretta tv e streaming Sei Nazioni, oggi 1 febbraio

Oggi alle ore 15.15 al Principality Stadium di Cardiff, Galles-Italia scenderanno in campo per sfidarsi nel match valevole per la prima giornata del Sei Nazioni di rugby.4

Galles-Italia, presentazione del match

Subito un incontro proibitivo per la nazionale azzurra che vedrà il debutto in panchina di Franco Smith, allenatore nato in Sudafrica e che ha preso il posto del dimissionario Conor O’Shea che lasciato l’incarico sei mesi prima della scadenza del contratto. Il Galles, anch’esso con un nuovo tecnico, ovvero il neozelandese Wayne Pivac, nella precedente edizione ha vinto il torneo vincendo tutte e cinque le gare disputate e nel match odierno ovviamente partirà con i favori del pronostico.

L’Italia partirà con Luca Bigi (24 presenze in azzurro per lui) nuovo capitano che ha preso la fascia in eredità da Sergio Parisse che in realtà avrebbe dovuto dire addio alla Nazionale nell’ultimo match della scorsa World Cup contro la Nuova Zelanda, ma l’incontro non fu mai disputato per il tifone che in quei giorni colpì il Giappone e dunque il rugbista azzurro saluterà i suoi compagni nel match casalingo contro l’Inghilterra il prossimo 14 marzo allo stadio Olimpico di Roma. Non ci sono particolari problemi di formazione per oggi pomeriggio dove i giocatori più ricchi di talento (Jake Polledri, Abraham Steyn e Matteo Minozzi), e quelli più esperti (Alessandro Zanni, Andrea Lovotti e Tommaso Allan) dovranno essere bravi a guidare i loro compagni per cercare di tenere la partita in equilibrio il più possibile.

L’obiettivo degli azzurri sarà di evitare il cucchiaio di legno e sulla carta la formazione con la quale si potrà vincere è la Scozia che in questa edizione dovrà giocare a Roma e dunque un piccolo vantaggio per gli uomini di Franco Smith che ricordiamo sono quattro edizioni che finisce il torneo con zero punti.7

I nostri avversari avranno parecchi indisponibili come Jonathan Davies, Gareth Ascombe e Tomas Francis solo per citare i nomi più importanti e il nuovo tecnico approfitterà per far debuttare cinque giocatori: Nick Tompkins, Louis Rees-Zammit, Will Rowlands, WillGriff John e Johnny McNicholl, tutti pronti a giocare dall’inizio. Il giocatore attualmente più in forma è Aaron Wainwright che in questa prima parte di stagione in patria è cresciuto moltissimo e sicuramente sarà l’avversario da tenere più in considerazione.

Nella scorsa edizione del Sei Nazioni, il match si disputò a Roma (9 febbraio) con vittoria gallese per 26-15, mentre a Cardiff gli azzurri hanno sempre perso tranne lo storico pareggio dell’11 marzo 2006 quando gli 80 minuti terminarono sul 18-18. L’arbitro designato a dirigere l’incontro è l’inglese Luke Pearce.

Galles-Italia, schieramenti titolari

GALLES



15 Leigh Halfpenny (85 Caps)

14 Johnny McNicholl (esordiente)

13 George North (91 Caps)

12 Hadleigh Parkes (25 Caps)

11 Josh Adams (21 Caps)

10 Dan Biggar (79 Caps)

9 Tomos Williams (16 Caps)

8 Taulupe Faletau (72 Caps)

7 Justin Tipuric (72 Caps)

6 Aaron Wainwright (18 Caps)

5 Alun Wyn Jones (C) (134 Caps)

4 Jake Ball (42 Caps)

3 Dillon Lewis (22 Caps)

2 Ken Owens (73 Caps)

1 Wyn Jones (22 Caps)

ITALIA

15 Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 16 Caps)

14 Leonardo SARTO (Benetton Rugby 34 Caps)

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 29 Caps)

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 39 Caps)

11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 22 Caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 54 Caps)

9 Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 5 caps)

8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 36 caps)

7 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 22 caps)

6 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 13 caps)

5 Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, esordiente)

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 117 caps)

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 2 caps)

2 Luca BIGI (CAP.) (Zebre Rugby Club, 24 caps)

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 40 caps)

Galles-Italia, diretta tv e streaming

Il match Galles-Italia (calcio d’inizio ore 15.15) valevole per la prima giornata del torneo Sei Nazioni sarà visibile in diretta sul canale DMAX (numero 170 del decoder Sky e 52 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 15 con telecronaca affidata ad Antonio Raimondi e il commento tecnico dell’ex rugbista Vittorio Munari; ci sarà anche la possibilità di seguire l’esordio degli azzurri in streaming sulla piattaforma OTT di Discovery DPLAY attraverso il canale dedicato D-RUGBY, oltre che sul sito e sulla app di Eurosport.