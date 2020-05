World Rugby: niente più mete schiacciando la palla contro il palo

Ieri nel pomeriggio tramite videoconferenza, il consiglio di World Rugby, dopo le elezioni che hanno confermato presidente l’inglese Bill Beaumont, ha deciso di cambiare una regola di gioco, ovvero niente più mete schiacciando la palla contro il palo; dunque una modifica che avvantaggia le difese in confronto agli attacchi e presumibilmente farà finire gli incontri con meno punti nel carniere.

World Rugby, ecco l’annuncio ufficiale

“Le protezioni dei pali non sono più considerate un’estensione della linea di meta, perciò una meta è segnata quando il giocatore in attacco è il primo a schiacciare la palla nell’area avversaria. Nei furiosi pick and go fra schieramento offensivo e difensivo vicino ai pali on sarà più possibile appoggiare la palla ad uno di essi, ma bisognerà varcare la linea come in ogni altra parte del campo“.

Queste le parole del presidente Bill Beaumont a riguardo di questo cambiamento che sicuramente nei prossimi giorni farà discutere: “La missione di World Rugby è rendere il gioco più semplice, sicuro e divertente possibile. Questa modifica del regolamento riflette tale missione. Se una squadra in attacco non può appoggiare la palla alle protezioni dei pali, ma deve superare la linea, dà alla difesa la giusta possibilità di provare a evitare la marcatura di una meta”.