Australian Open, la finale femminile : Simona Halep Vs Caroline Wozniacki

la rumena Simona Halep e la danese Caroline Wozniacki si sfideranno, tra qualche ora , per il titolo di campionessa dell’Australian Open . Le due contendenti sono conosciute nel circuito del tennis femminile,il WTA, come due ottime giocatrici ma a cui è sempre mancato quel qualcosa per fare il definitivo salto di qualità e vincere i tornei che contano. Halep attuale numero 1 della classifica mondiale, nei tornei grande slam non è riuscita mai a lasciare il segno, vanta due finali al Roland Garros, nel 2014 e 2017 e due semifinali a Wimbledon nel 2014 e a Us Open 2015. Wozniacki è stata numero 1 del mondo WTA per 67 settimane, ora è seconda a poche centinaia di punti da Halep, ma anche lei non è mai stata in grado di portare a casa un titolo del grande slam. I suoi migliori risultati , infatti sono state le due finali perse agli Us Open 2011 e 2014. È strano , nonostante tutto, che le due giocatrici pur trovandosi ai massimi livelli del tennis femminile, siano definite per le sconfitte slam, delle eterne perdenti. La posta in palio allora è grandissima sia per il denaro del primo premio che per il ranking ma anche per togliersi di dosso questa brutta etichetta di perdente . I confronti diretti tra le due sono 4 a 2 a favore di Wozniacki che, nell’ultimo incontro per ordine cronologico , superò con un secco 6-0-6-2 la Halep nel primo round delle WTA finals del 2017. Wozniacki parte quindi leggermente favorita ma nulla in questa finale sembra essere già deciso. La partita avrà inizio alle 9 e 30 ora italiana.