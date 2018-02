ATP Rotterdam 2018: Auger-Aliassime sconfitto con onore da Krajinovic

Félix Auger-Aliassime effettua un ottimo esordio assoluto in un main draw del circuito principale, nell’ATP 500 di Rotterdam (cemento indoor), senza però trovare la sua prima vittoria. Il canadese, classe 2000, viene sconfitto dal serbo Filip Krajinovic (n°38) con il punteggio di 6-2 3-6 7-5 in due ore e quindici minuti. Nel 2017 il tennista di Montreal è diventato il secondo più giovane giocatore a portarsi a casa più di un titolo Challenger (Siviglia e Lione), mentre il nativo di Sombor si è reso protagonista ottenendo la finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy, perdendo contro Jack Sock.

La cronaca di Auger-Aliassime – Krajinovic

Nel primo set primi game altalenanti: il canadese è subito costretto ai vantaggi ma riesce a tenere il proprio turno di battuta, mentre nel secondo game il serbo è costretto a salvare due palle break e nel terzo si porta avanti sfruttando la seconda chance. Auger-Aliassime commette davvero tanti errori e cede nuovamente la battuta a Krajinovic, che mostra anche le sue abilità difensive; il classe 2000 non demorde e mostra le proprie qualità (cancella tre set point) ma è troppo tardi per evitare la sconfitta nel parziale, che il serbo si aggiudica per 6-2 alla quinta occasione, dopo 40′.

Il secondo parziale vede un reazione del canadese, che ora è più sciolto (sia con il dritto che con il rovescio) e mostra anche di una avere una mano ben educata. Nel quarto game Krajinovic vince a rete la scambio più bello, con recuperi monstre, e ottiene una palla break che però sciupa malamente; due game dopo arriva il primo break di Auger-Aliassime e riesce a confermarlo, annullando due chance di contro-break e piazzando poi un ace ed un servizio vincente. Il set si chiude così a favore del classe 2000 per 6-3 in 41′.

Nel set decisivo regna l’equilibrio inizialmente ed entrambi continuano a mostrare le proprie qualità. La situazione cambia nel settimo game, con il canadese che è aggressivo in risposta e costringe il serbo a sbagliare e a concedere tre palle break consecutive, riuscendo però ad annullarle. Nel decimo gioco Auger-Aliassime concede un match point all’avversario dal 30-0 ma riesce a salvare e ad impattare sul 5-5 ai vantaggi. Il classe 2000 continua a disegnare tennis ma nell’undicesimo game concede altri tre match point e il serbo riesce a sfruttare l’ultima occasione, chiudendo per 7-5 in 54′. Nel secondo turno affronterà il vincitore di Sugita-Dimitrov.

In chiusura i numeri del match: nonostante una percentuale simile di prime palle in campo (64% contro 66), Auger-Aliassime paga leggermente nei punti ottenuti sia con la prima che con la seconda di servizio (69-74; 47-52), nonostante abbia messo a segno più ace di Krajinovic (11 a 2).

GLI ALTRI INCONTRI DI GIORNATA

La seconda giornata di primo turno all’ATP 500 di Rotterdam si era aperta con la vittoria in rimonta del tedesco Philip Kohlschreiber, che si è imposto per 3-6 7-6(1) 7-6(5) in due ore e trentasei minuti; nel secondo incontro il qualificato russo Daniil Medvedev elimina il lussemburghese Gilles Muller (n°9 del seeding) in due set: 6-4 7-6(9).

Vittoria in rimonta anche per il serbo Viktor Troicki, 1-6 7-6(5) 6-2 al tedesco Jan-Lennard Struff mentre avanza facilmente al secondo turno il belga David Goffin, testa di serie n°3: 6-1 6-3 al lucky loser francese Nicolas Mahut. Ancora non al meglio lo svizzero Stan Wawrinka, che viene sconfitto in tre set dalla wild card olandese Tallon Griekspoor (4-6 6-3 6-2).