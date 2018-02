Atp Rotterdam, Federer domina Bemelmans all’esordio. Il numero 1 è sempre più vicino

Roger Federer gioca sul velluto e supera Ruben Bemelmans per 6-1-6-3, lo svizzero è a sole due vittorie al torneo 500 di Rotterdam dall’essere il nuovo numero 1 del ranking ATP. Federer diventerebbe numero 1 ai danni di Rafael Nadal solo una volta raggiunta almeno la semifinale del torneo olandese. La super star svizzera ha iniziato il torneo di Rotterdam con la sola volontà di riconquistare il primato del tennis mondiale per la prima volta dopo più di cinque anni d’assenza dalla vetta del ranking ATP maschile.

Federer, è sembrato in grandissima forma e il qualificato Bemelmans ha ottenuto solo le briciole, portandosi a casa solo 3 games. Il prossimo avversario è il tedesco Philipp Kholschreiber, contro il quale Re Roger vanta 12 vittorie a fronte di 0 sconfitte. Kholschreiber è un buon tennista ma non è in grado di opporsi a questa versione di sua maestà Roger Federer e i precedenti parlano abbastanza chiaro. Dopo il match contro Kholscreiber, Federer dovrebbe affrontare il vincente dell’incontro tra Robin Haase e la wild card Griekspoor, avversari tutti e due non troppo irresistibili.

A 36 anni suonati,Federer è sempre più vicino all’impresa di diventare il più vecchio numero 1 della storia del tennis, detronizzando la leggenda di Andre Agassi. Il tennista americano è infatti l’attuale detentore del record, essendo stato per l’ultima volta numero 1 ATP a 33 anni nel 2003.