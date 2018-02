Roger Federer leggendario, a 36 anni torna numero uno Atp e scalza Nadal

La leggenda di Roger Federer continua ! Alla veneranda età di 36 anni e 6 mesi, lo svizzero torna al vertice della classifica ATP, diventando il più vecchio numero 1 di sempre. Scalza, così, il mitico Andre Agassi da questo primato, di cui l’americano era detentore fino ad oggi pomeriggio.

La partita di stasera, quarto di finale del torneo di Rotterdam, tuttavia, non è stata per nulla semplice; l’avversario di Federer, l’olandese Haase, è tutt’altro che riverente nei confronti del “Maestro”, e addirittura riesce nell’impresa di vincere il primo set per 6-4, contro un Federer probabilmente emozionato dall’idea di ridiventare Numero 1 del mondo.

Il secondo set si apre, però, con Federer avanti 2-0, segno che probabilmente Haase si sia adagiato troppo sugli allori, concedendo il break e 10 punti a 0 allo svizzero. In pochi minuti si è già sul 3-1 per Federer, mentre nel quinto game si assiste ad un duello più serrato che viene portato a casa dallo svizzero. Il Re sembra gestire bene il gioco del secondo set, infatti in avvio del sesto game si porta subito in vantaggio grazie a diversi errori, tra cui un doppio fallo di Haase, che consentono allo svizzero di andare sul 5-1. Si cambiano le palline ma la musica non cambia: servizio e smash vincente, volèe in allungo e altri splendidi colpi, conducono Federer in soli 20 minuti alla vittoria del secondo set, pareggiando così i conti.

Nel terzo set, Federer si porta subito in vantaggio, ottenendo subito due palle break. Con una splendida volèe di rovescio, lo svizzero riesce a portarsi sull’1-0. Haase sembra uscito definitivamente dalla gara, risultando troppo falloso, consentendo a Federer di raddoppiare e di tenere il proprio turno di battuta. Federer continua a macinare e n circa 10 minuti si ritrova sul 3-0. E’ la pietra tombale sulla partita. Roger Federer vola rapidamente verso il 6-1 e torna a sedersi sul trono dell’ATP, dopo quasi 6 anni dall’ultima volta.