Tabellone Atp Montecarlo 2018: Nadal con Djokovic, tutti gli accoppiamenti

Domenica 15 aprile è iniziata l’edizione 2018 del torneo di Monte Carlo (con la conclusione domenica 22 aprile), terzo Masters 1000 della stagione Atp. Al momento del sorteggio quattro top-10 avevano dato forfait, ossia Roger Federer, Juan Martin Del Potro, Kevin Anderson e John Isner; dopo il ritorno in Coppa Davis, primo torneo Atp per Rafaek Nadal, dopo il ritiro nei quarti dell’Australian Open. Sedici sono le teste di serie e le prime otto riceveranno un bye, iniziando il loro percorso dal secondo turno; Fabio Fognini è l’unico italiano accreditato tra esse, con la n°13.

Atp Monte Carlo 2018: le teste di serie e le wild card

1. Rafael Nadal

2. Marin Čilić

3. Alexander Zverev

4. Grigor Dimitrov

5. Dominic Thiem

6. David Goffin

7. Lucas Pouille

8. Pablo Carreño Busta

9. Novak Djokovic

10. Diego Schwartzman

11. Roberto Bautista Agut

12. Tomáš Berdych

13. Fabio Fognini

14. Milos Raonic

15. Albert Ramos Viñolas

16. Adrien Mannarino

Le wild card sono state assegnate al canadese Félix Auger-Aliassime, al monegasco Lucas Catarina, all’australiano Thanasi Kokkinakis e al francese Gilles Simone.

Atp Monte Carlo 2018: tutti gli abbinamenti

Nella parte alta, i possibili quarti di finale del Masters 1000 di Monte Carlo sono Rafael Nadal contro Dominic Thiem/Novak Djokovic e Grigor Dimitrov contro David Goffin, mentre in quella bassa sono Lucas Pouille contro Alexander Zverev e Pablo Carreño Busta contro Marin Cilic.

Di seguito abbiamo invece i match più probabili da vedere nel quarto turno:

Nadal-Mannarino

Djokovic (Coric)-Thiem

Dimitrov-Ramos Viñolas

Bautista Agut-Dimitrov

Pouille-Schwartzman

Fognini-A.Zverev

Carreño Busta-Berdych (Nishikori)

Raonic-Cilic

Il percorso potenziale del dieci volte vincitore del torneo monegasco, nonché testa di serie n°1, Rafael Nadal, potrebbe essere il seguente:

1T – Bye

2T – Bedene o Basic

3T – Khachanov o Mannarino

QF – Thiem o Djokovic

SF – Dimitrov o Goffin

F – Cilic o A.Zverev

Nella giornata di domenica, oltre al completamento dei turni di qualificazione, si sono giocati tre primi turni: uno nella parte alta e due in quella bassa del tabellone. Khachanov ha sconfitto Kokkinakis in due set, mentre sia M.Zverev che Medvedev hanno avuto bisogno del terzo parziale per avere la meglio di Auger-Aliassime e Fucsovics. Per quanto riguarda gli azzurri presenti nel tabellone principale di Monte Carlo, Fabio Fognini è stato sorteggiato nel possibile terzo turno di Alexander Zverev ed esordirà contro il qualificato bielorusso Ilya Ivashka, per poi affrontare eventualmente uno tra il giapponese Sugita e il tedesco Struff. Paolo Lorenzi invece affronterà il qualificato francese Pierre-Hugues Herbert al primo turno, con in palio un eventuale match contro il n°4 del seeding Grigor Dimitrov. Sia Andreas Seppi che Marco Cecchinato sono partiti dalle qualificazioni e se la vedranno nel “primo atto” contro il britannico Kyle Edmund e il bosniaco Damir Dzumhur.

MASTERS 1000 MONTE CARLO: IL TABELLONE COMPLETO

PARTE ALTA

(1) Nadal – Bye

Bedene – (LL) Basic

(WC) Kokkinakis – Khachanov 5-7 4-6

(WC) Simon – (16) Mannarino

(9) Djokovic – (Q) Lajovic

Coric – Benneteau

Rublev – Haase

Bye – (5) Thiem

(4) Dimitrov – Bye

(Q) Herbert – Lorenzi

Sandgren – Kohlschreiber

Donaldson – (15) Ramos Viñolas

(11) Bautista Agut – Gojowczyk

Paire – Lopez

Shapovalov – (Q) Tsitsipas

Bye – (6) Goffin

PARTE BASSA

(7) Pouille – Bye

M.Zverev – Auger Aliassime 6-2 6-7(4) 6-1

(Q) Chardy – Gasquet

Pella – (10) Schwartzman

(13) Fognini – (Q) Ivashka

Sugita – Struff

(LL) F.Mayer – Muller

Bye – (3) A.Zverev

(8) Carreño Busta – Bye

Edmund – (Q) Seppi

Fucsovics – Medvedev 6-7(4) 6-2 7-5

Nishikori – (12) Berdych

(14) Raonic – (WC) Catarina

Dzumhur – (Q) Cecchinato

Verdasco – Cuevas

Bye – (2) Cilic