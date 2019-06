Djokovic-Zverev, chi in semifinale ? Quarti di finale del singolare maschile del Roland Garros 2019. Sul campo Philippe Chatrier non sono scesi in campo il numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, e il numero 5, Alexander Zverev. La pioggia ha spostato a domani Chi vince va in semifinale e affronterà il vincente dell’altro quarto di finale odierno, quello tra Dominic Thiem e Karen Khachanov. Percorso netto fino ad ora per Djokovic, che non ha perso neanche un set in quattro incontri disputati sulla terra rossa di Parigi. Il serbo ha sconfitto in tre set, nell’ordine: Hurkacz, Laaksonen, Caruso e Struff. Decisamente più tortuoso il cammino di Zverev, che ha lasciato per strada 5 set. Il tedesco ha vinto due partite al quinto set, contro Millman e Lajovic, perdendo un parziale anche contro Fognini negli ottavi.

Djokovic-Zverev, i precedenti. Sono 5 in tutto le volte che i due tennisti si sono incrociati sui campi del circuito Atp. Comanda Zverev per 3-2. L’ultima occasione è stata in occasione delle Atp Finals, vittoria del tedesco in due set. L’unico precedente sulla terra rossa è agli Internazionali d’Italia di Roma, dove Zverev vinse in due set. Nole e Sasha non si sono ancora incontrati nel 2019, tanto meno sulla terra rossa del Roland Garros. Altri motivi che rendono ancora più affascinante il match. L’incontro era in programma sul Philippe Chatrier, dopo il match femminile tra la Halep e la Anisimova. Quest’ultima partita doveva cominciare alle ore 14.

Djokovic-Zverev, come seguire il match in tv e streaming

Djokovic-Zverev, info diretta tv e streaming. Come tutti gli incontri del Roland Garros anche la sfida tra l’azzurro e il tedesco potrà essere seguita su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky). Per quanto riguarda internet c’è il servizio gratuito Sky Go, a disposizione degli abbonati Sky. Quest’ultimo fruibile anche da pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Il programma di domani sui campi del Roland Garros comincerà alle ore 12.30.