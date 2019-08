Streaming Novak Djokovic-Lucas Pouille, Atp Cincinnati: orario del match e dove vedere

Entrano nel vivo gli Open di Cincinnati, che sono ormai giunti ai quarti di finale del tabellone, e ci introducono dunque alla fase “calda” del torneo.

Con Federer giá fuori agli ottavi, sconfitto dal russo Rublev in due set, il grande favorito di questo torneo Masters 1000 resta Novak Djokovic. Il serbo, numero uno del ranking mondiale, se la vedrà, nella notte italiana, contro Lucas Pouille, già incontrato quest’ anno (e battuto), alle semifinali dell’ Australian Open

Novak Djokovic- Luvcas Pouille: presentazione del match



Quella che si disputerà domani, sul cemento statunitense, ha un chiaro favorito: Novak Djokovic. Il serbo, entrato in scena ai sedicesimi, ha sconfitto, non senza qualche difficoltà, lo statunitense Querrey in due set (7-5; 6-1).

Piú netto il successo agli ottavi, con Djokovic in grado di sbarazzarsi dello spagnolo Carreño Busta nell’ arco di due set (6-3; 6-4).

La testa di serie numero uno al mondo, resta ora, complice l’ eliminazione a sorpresa di Federer, il favorito numero uno alla conquista di questo Master 1000.

Djokovic non avrà vita facile contro Pouille, suo avversario ai quarti, reduce da una stagione in cui è riuscito ad ottenere il miglior risultato in un torneo del grande slam, raggiungendo lq semifinale degli Australian Open in gennaio, persa poi proprio contro Djokovic (6-0; 6-2; 6-2). Il venticinquenne francese, numero 31 al mondo, vuole continuare a stupire e, dopo aver superato il numero 8 del seeding Xhachanov, agli ottavi, tenterà il “colpaccio” nel testa a testa contro il gigante serbo.

Streaming Novak Djokovic-Lucas Pouille: orario e dove vedere il match



Il match di questi quarti di finale è previsto nella notte italiana alle ore 03:00.



Come da prassi per I masters 1000 di questa stagione, sarà Sky a trasmettere il match per gli appassionati, sui canali Sky Sport 1 e Sky sport Arena. Il match sarà visibile in streaming, per tutti gli abbonati, tramite l’ app Skygo.

Chi vince, affronta in semifinale il vincitore del derby russo tra Rublev e Medvedev, previsto per l’ una di notte, ora italiana.