Laver Cup 2019, weekend di spettacolo a Ginevra. Torna la Ryder Cup del tennis. Dal 20 al 22 settembre scenderanno in campo i migliori tennisti del mondo nella Laver Cup 2019. La manifestazione, giunta alla terza edizione, ha avuto anche il riconoscimento ufficiale dall’Atp. Due squadre, quella europea capitanata da Bjorn Borg, e una del resto del mondo guidata da John McEnroe. La squadra europea si presenterà alla competizione con Rafa Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Fabio Fognini: cinque top 10 più l’azzurro, numero 11 del mondo. Team World, capitanato da John McEnroe, potrà invece contare su John Isner (unico top 20 in squadra), Milos Raonic, Nick Kyrgios, Taylor Fritz, Denis Shapovalov e Jack Sock. Roberto Bautista Agut e Jordan Thompson saranno le rispettive riserve.

Laver Cup 2019, i giorni degli incontri. Questo il programma del weekend tennistico a Ginevra:

VENERDI’ 20 SETTEMBRE



Ore 13.00: Match numero 1 (singolare)

A seguire Match numero 2 (singolare)

Non prima delle ore 19.00 Match numero 3 (singolare)

A seguire Match numero 4 (doppio)

SABATO 21 SETTEMBRE



Ore 13.00: Match numero 5 (singolare)

A seguire Match numero 6 (singolare)

Non prima delle ore 19.00 Match numero 7 (singolare)

A seguire Match numero 8 (doppio)

DOMENICA 22 SETTEMBRE



Ore 12.00: Match numero 9 (doppio)

A seguire Match numero 10 (singolare)

A seguire Match numero 11 (singolare)

A seguire Match numero 12 (singolare) Diretta tv su SuperTennis (canale 64 digitale terrestre e canale 224 di Sky). In più i match potranno essere seguiti in streaming sul sito www.supertennis.tv, in modo gratuito.

Laver Cup 2019, il regolamento della terza edizione

Laver Cup 2019, le regole del gioco. Ogni giocatore giocherà un match di singolare nelle prime due giornate. Nessun giocatore potrà giocare più di due singolari nell’arco dei tre giorni. Almeno quattro dei sei giocatori dovranno giocare in doppio. La prima squadra che arriverà a 13 punti, vincerà la Laver Cup. In caso di parità dopo i 12 incontri, si giocherà un doppio decisivo della durata di un set. Qualsiasi coppia potrà giocarlo. Ogni match vinto varrà un punto venerdì, due punti sabato e tre punti domenica