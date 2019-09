Tabellone Atp Pechino: Thiem prima testa di serie, al via Fognini, Berrettini e Cecchinato

Da oggi fino alla prossima domenica sul cemento outdoor è in programma il torneo Atp Pechino (categoria 500, montepremi 3.218.996 euro) che vedrà al via trentadue giocatori, tra i quali tre azzurri ovvero Fognini, Berrettini e Cecchinato, mentre la prima testa di serie sarà l’austriaco Thiem.

Atp Pechino, presentazione del tabellone

Il numero uno del seeding avrà un primo turno molto complicato visto che sarà opposto al francese Gasquet, giocatore sempre molto ostico da battere su qualunque superficie; anche la testa di serie numero due, ovvero A. Zverev, non è stato fortunato nel sorteggio dove incontrerà l’americano Tiafoe (wild card) che sul veloce è molto pericoloso; ma il cast del torneo cinese è di ottima levatura basti pensare che al numero tre e quattro del tabellone saranno Tsitsipas e Khachanov, che esordiranno rispettivamente contro Lajovic e il qualificato Cuevas. Molto interessanti e allo stesso tempo dal pronostico incerto i match tra Monfils-Isner, Bautista-Agut-Querrey e Dimitrov-Rublev e Schwartzman-Verdasco.

Per quanto riguarda gli azzurri, saranno presenti Fognini, Berrettini e Cecchinato: il primo se la vedrà contro il kazako Kukushin, il secondo contro il britannico Murray, infine l’ultimo contro il qualificato francese Chardy.

Nella scorsa edizione il torneo se lo aggiudicò il georgiano Basilashvili (assente in questa edizione) che in finale ebbe la meglio sull’argentino Del Potro con un doppio 6-4.

Atp Pechino, presentazione tabellone

(1) Thiem vs Gasquet

Edmund vs (WC) Zhang

Garin vs (Q) Norrie

Murray vs (8) Berrettini

(4) Khachanov vs (Q) Cuevas

(Q) Chardy vs Cecchinato

Dimitrov vs Rublev

(6) Fognini vs Kukushkin

(7) Monfils vs Isner

Q vs (WC) Li

Basilashvili vs Pella

(3) Tsitsipas vs Lajovic

(5) Bautista-Agut vs Querrey

Schwartzman vs Verdasco

Auger-Aliassime vs Ramos-Vinolas

(WC) Tiafoe vs (2) Zverev