Tabellone Atp Stoccolma: Fognini numero uno del seeding, al via Dimitrov e Shapolavov oltre all’azzurro Travaglia

Oggi prenderà il via il torneo Atp 250 di Stoccolma (montepremi 635.750 euro) che vedrò la sua conclusione domenica 20 ottobre quando si giocherà l’atto conclusivo. Ci saranno ventotto giocatori nel tabellone principale con Fognini, Dimitrov, Fritz e Shapovalov, ovvero le prime quattro teste di serie, che cominceranno il loro percorso dal secondo turno (ottavi di finale) grazie al bye.

Atp Stoccolma, presentazione del tabellone

L’azzurro Fognini il numero uno del seeding e che possiede ancora qualche piccola possibilità di qualificarsi alle Atp Finals di Londra, esordirà contro il vincente del match di primo turno tra Tipsarevic-Moutet (wild card), mentre sempre nella parte alta il numero quattro, ovvero il canadese Shapovalov comincerà con uno tra Fucsovics o un qualificato (al momento non si conoscono ancora i nomi); nella parte bassa il numero due, ovvero la wild card bulgara Dimitrov se la vedrà contro Querrey o un qualificato, mentre la terza testa di serie, lo statunitense Fritz, aspetterà il vincitore dell’incontro tra Albot-Nishioka.

Presente anche l’azzurro Travaglia che scenderà in campo contro l’altro statunitense Opelka (testa di serie numero sei) che sul veloce è giocatore molto pericoloso soprattutto per il suo servizio potentissimo. Presente anche l’inossidabile spagnolo Verdasco (numero sette del seeding) che giocherà contro il canadese Schnur.

Sarà assente invece il greco Tsitsipas reduce dalla finale del Masters 1000 di Shanghai, che qui a Stoccolma lo scorso anno sconfisse in finale il lettone Gulbis con un doppio 6-4 aggiudicandosi così il torneo (il primo della carriera).

Atp Stoccolma, il tabellone completo

(1) Fognini vs Bye

(PR) Tipsarevic vs Moutet

(WC) E.Ymer vs Q

Travaglia vs (6) Opelka

(4) Shapovalov vs Bye

Fucsovics vs Q

(WC) M.Ymer vs J.Sousa

Schnur vs (7) Verdasco

(8) Evans vs Tomic

Krajinovic vs Ruud

Albot vs Nishioka

Bye vs (3) Fritz

(5) Carreno Busta vs Millman

Q vs Andujar

Querrey vs Q

Bye vs (2 WC) Dimitrov