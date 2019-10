Tabellone Atp Vienna: Thiem il favorito, al via gli azzurri Berrettini, Sonego e Sinner

Dal 21 al 27 ottobre la città austriaca di Vienna ospiterà sui campi indoor di cemento il torneo Atp 500 (montepremi 474 mila euro) dove ci saranno 32 giocatori al via tra cui gli azzurri Berrettini, Sonego e Sinner con il primo che dovrà difendere l’ottavo posto che gli varrebbe la qualificazione alle Atp Finals di Londra per la prima volta in carriera.

Nell’edizione 2018 il torneo è stato vinto dal sudafricano Anderson che sconfisse nell’ultimo atto il giapponese Nishikori per 6-3, 7-6 (3): entrambi i giocatori non sono presenti quest’anno per problemi fisici.

Atp Vienna, presentazione del tabellone

La testa di serie numero uno è l’austriaco Thiem che avrà un primo turno complicato dovendo affrontare la wild card Tsonga; nella parte alta presente anche l’italiano Berrettini (numero 3 del seeding) che dovrà fare attenzione al britannico Edmund che se in giornata può essere pericoloso sul veloce. Attenzione anche ad Auger-Aliassime che esordirà in un match interessante contro il russo Rublev e a Coric che giocherà contro il kazako Kukushkin; molto intrigante l’incontro tra Chung-Raonic.

Nella parte bassa del tabellone il russo Khachanov è la testa di serie numero due e farà il suo esordio contro il polacco Hurkacz; la numero quattro Monfils invece affronterà la wild card Novak e la cinque, l’argentino Schwartzman il francese Herbert. In questa porzione di seeding presenti gli altri due azzurri Sonego e Sinner (entrato in tabellone con una wild card) che cominceranno il loro torneo rispettivamente contro l’ungherese Fucsovics il tedesco Kohlschreiber, entrambi provenienti dalle qualificazioni; molto interessanti i match che vedranno in campo Querrey-Mannarino e Feliciano Lopez-Simon.

Questi i quarti teorici del torneo austriaco: Thiem-Coric, Berrettini-Auger-Aliassime, Monfils-Pella e Khachanov-Schwartzman.

Atp Vienna, tabellone completo

(1) Thiem vs (WC) Tsonga

Basilashvili vs Verdasco

Carreno Busta vs Shapovalov

Kukushkin vs (8) Coric

(3) Berrettini vs Edmund

Dimitrov vs (Q) Dzumhur

Chung vs Raonic

(6) Auger-Aliassime vs Rublev

(7) Pella vs (Q) Bedene

Lopez vs Simon

(WC) Sinner vs (Q) Kohlschreiber

(WC) Novak vs (4) Monfils

(5) Schwartzman vs Herbert

Querrey vs (SE) Mannarino

(Q) Fucsovics vs Sonego

Hurkacz vs (2) Khachanov