Valentino Rossi: ‘Finalmente riparte la MotoGP’

Finalmente, manca veramente poco alla ripresa del Motomondiale. Tutti i top riders si stanno preparando al meglio per il Gran Premio di Jerez in Spagna di questo week end.

MotoGP, Valentino Rossi: ‘Lavoriamo intensamente nei test per confermare i progressi della moto’

Il nove volte campione iridato di Tavullia ha dichiarato che con la ripresa delle gare della MotoGP è pronto a fare del suo meglio. A pochissimi giorni dalla partenza della stagione sul tacciato spagnolo di Jerez, in vista dei nuovi test ufficiali della MotoGP Valentino Rossi ha espresso tutto il suo entusiasmo e la voglia di tornare a correre. “Finalmente possiamo goderci di nuovo la MotoGP“, così ha dichiarato il Dottore, che ha anche ammesso che durante la fase di sospensione delle gare gli è “mancata molto” la sua M1. Rossi ha anche rivolto un pensiero ai tifosi sperando che siano “molto felici” della ripresa del Motomondiale.

Le prime sessioni di test a Jerez

Valentino Rossi ha dichiarato che i test pre-stagione svolti a Sepang e Losail erano stati positivi, ma adesso è passato “molto tempo“. Quindi, sarà necessario iniziare fin da domani (15 luglio) a “lavorare duro” per iniziare nel modo migliore il Gran Premio di Spagna e ritrovare il feeling con la moto. In ogni caso, il campionissimo di Tavullia ha dichiarato di essere “pronto per iniziare questa nuova stagione” con il team Yamaha.

Le dichiarazioni del compagno di squadra di Valentino Rossi: Vinales

Anche Maverick Vinales non vede l’ora di tornare in pista e ha dichiarato di avere concluso i test “invernali in modo positivo”. Vinales ha ammesso di non vedere “l’ora di tornare in sella, a tutto gas e avere quel feeling di gara“.