Paralimpiadi Tokyo 2021, ecco il programma

Le XVI Paralimpiadi estive di Tokyo 2020 sono state posticipate al 24 agosto 2021 e manterranno lo stesso nome come annunciato dal CIO, a causa della pandemia di COVID-19. La chiusura dei Giochi è prevista per il 5 settembre 2021 e l’organizzazione degli eventi seguirà quella prevista per l’evento del 2020. Le 22 discipline in programma, che nel 2021 vedranno 2 new entry e 2 esclusioni, andranno in scena nei numerosissimi impianti di gara di Tokyo: il Nuovo Stadio Nazionale, meglio conosciuto come Stadio Olimpico, sarà il fulcro dell’evento con le gare di Atletica e le cerimonie di apertura e chiusura, ma in totale ci saranno 539 eventi sparsi nelle locations delle Paralimpiadi.

Con un accordo della durata triennale con il CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, la RAI ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutti i principali eventi sportivi paralimpici tra cui Tokyo 2021. La tv di Stato garantirà la diretta delle principali discipline delle Paralimpiadi che, come annunciato dall’azienda, verranno trasmesse sulla tv tradizionale, no tramite streaming e canali digitali.

La mascotte delle Paralimpiadi Tokyo 2021 l’eroina Someity: ispirata al colore del fiore di ciliegio, il pupazzo è stato ideato dall’artista giapponese Ryo Taniguchi, vincitore tra oltre 2000 progetti presentati all’organizzazione. La mascotte delle Pralimpiadi farà coppia con Miraitowa, mascotte delle Olimpiadi. L’ideatore ha lavorato di fantasia per creare un personaggio che mescoli merchandising e cortometraggi che faranno fruttare all’organizzazioni oltre i 130 milioni di dollari. Miraitowa e Someity viviono nel moderno mondo digitale e, attraverso i canali social, possono viaggiare tra il mondo reale e quello virtuale.

Il Calendario delle paralimpiadi