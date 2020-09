Blog dell’anno: un premio ai migliori blog sportivi italiani

Prosegue la sfida tra i più importanti blog sportivi italiani. L’informazione sportiva al centro della competizione, ideata da Superscommesse.it, primo comparatore in Italia di quote per le scommesse sportive. 700 blog sportivi in gara, provenienti da tutta Italia e suddivisi in 7 categorie, con l’obiettivo di conquistare il titolo di miglior blog dell’anno. Dopo mesi di lotta al vertice il blog di Daniele Bartocci sorpassa di nuovo Nati Sportivi, superandolo di 100 e più punti e riconfermandosi capofila della classifica generale e della categoria Altri Sport; In2thewhite rimane a chiusura del podio e aumenta il divario con Cinzia in Bici. Formula Race si mantiene in quinta posizione della classifica generale, ma rimane in testa nella categoria Motori. CalcioMania 90 mantiene saldo il suo primo posto in categoria Calcio, aumentando il distanziamento sociale con Momenti di Calcio; SalernoSport 24 tenta invece di conquistare il quarto posto mantenuto finora da Calcio Gourmet.

In categoria Basket, Basket Sardegna e Reggio a Canestro mantengono le loro posizioni precedenti; a chiudere il podio Basket City che ha sorpassato di misura La Giornata Tipo. Il premio Blog dell’Anno 2020 vuole valorizzare il lavoro e la passione dei blogger italiani che si cimentano nell’impresa dell’informazione e del commento sportivo, nonché nella promozione dei valori dello sport. Blog dell’Anno 2020 terminerà con la cerimonia di premiazione dei migliori blog sportivi, in cui giornalisti di spicco ed esperti del settore consegneranno il trofeo al vincitore.