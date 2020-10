Hockey su ghiaccio, AHL 5° giornata: volano Olimpija Lubiana, Feldkirch e Salisburgo

Vince e convince il Gherdeina che supera per 3-1 il Fassa. Vola ancora l’Olimpija Lubiana che annichilisce il Linz con un netto 9-0.

Altro risultato rotondo è quello maturato a Feldkirch dove la squadra di casa ha regolato il Bregenzerwald per 8-1 e si conferma una formazione piuttosto ostica.

Continua la marcia del Vipiteno che supera anche la Valpusteria agganciando in classifica il Gherdeina.

Brutto scivolone invece per il Ritten che ne prende una bella lezione di hockey e sette gol dal Salisburgo. Molto combattuto il match tra il Klagenfurt e il Jesenice, con la vittoria finale degli ospiti.

Non si è giocata Asiago-Cortina per problemi legati al COVID, ed è confermato che per tutto il mese di ottobre le due squadre non disputeranno gare di Hockey

Risultati 5° giornata AHL (Alps Hockey League)

HK Olimpija – Linz 9-0 (3-0, 3-0, 3-0)

Gherdeina – Fassa 3-1 (1-1, 0-0, 2-0)

Klagenfurt – Jesenice 2-3 (1-2, 0-1, 1-0)

Salzburg – Ritten 7-2 (2-0, 3-1, 2-1)

Feldkirch – Bregenzerwald 8-1 (3-0, 3-0, 2-1)

Lustenau – Kitzbuhel 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)

Vipiteno – Valpusteria 3-2 (1-0, 2-1, 0-1)

Asiago – Cortina Rinv.

Classifica aggiornata AHL (Hockey su ghiaccio)

1. Olimpija 13 pt.

2. Lustenau 12 pt.

3. Jesenice 10 pt.

4. Feldkirch 9 pt.

5. Gherdeina 9 pt.*

6. Vipiteno 9 pt.

7. Kitzbuhel 9 pt.

8. Salisburgo 9 pt.

9. Ritten 7 pt.

10. Klagenfurt 6 pt.

11. Val Pusteria 5 pt.

12. Asiago 0 pt.**

13. Fassa 0 pt.***

14. Cortina 0 pt.****

15. Bregenzerwal 0 pt.

16. Linz 0 pt.

* due partite in meno

**cinque partite in meno

***tre partite in meno

**** quattro partite in meno