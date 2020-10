Pallamano Serie A: Cassano Magnago resta in scia alla capolista Bolzano

Resta solo il Cassano Magnago a tenere il passo della capolista Bolzano nel massimo campionato di pallamano. La compagine lombarda allunga a quattro la striscia iniziale di successi prevalendo per 29-27 sul Conversano nel big match del quinto turno andato in scena al Pala Tacca. L’affermazione ottenuta sulla compagine pugliese, presentatasi all’appuntamento con il medesimo record, unita alla prima caduta stagionale anche di Trieste a Fondi (21-24) consente al complesso di Davide Kolec di salire a quota 8 e insediarsi conseguentemente in solitaria al secondo posto a due lunghezze dal Bolzano passato a Molteno per 32-23. Il Conversano, scavalcato in classifica dalla Raimond Sassari vittoriosa a Fasano per 32-28, si ritrova a condividere con i suoi 6 punti all’attivo la quarta posizione oltre che con Trieste anche con il Pressano sempre a punteggio pieno dopo la vittoria interna riportata sul Teamnetwork Albatro per 25-18. Il quadro della giornata che ha visto il rinvio a data destinarsi del confronto tra Ego Siena e Alperia Merano è completato dall’affermazione esterna del Bressanone sull’Eppan per 30-24.

Classifica Serie A dopo la quinta giornata

Bolzano 10; Cassano Magnago* 8; Raimond Sassari* 7; Pressano**, Conversano* e Trieste 6; Ego Siena* 5; Bressanone 4; Alperia Merano*** 3; Acqua & Sapone Junior Fasano, Sparer Eppan, Banca Popolare Fondi e Teamnetwork Albatro 2; Santarelli Cingoli* 1; Salumificio Riva Molteno* 0.

* Una partita in meno.

** Due partite in meno.