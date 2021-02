Pallamano, EHF Champions League: Kielce si riscatta, Flensburg frena il PSG

Il tredicesimo e penultimo turno della EHF Champions League di pallamano va agli archivi con diversi risultati interessanti. Nel girone A la capolista Lomza Vive Kielce, dopo aver patito a Parigi la peggior sconfitta della sua storia nella competizione, ritrova la via della vittoria andando a imporsi sul MOL-Pick Szeged per 30-26. Decisivo, ai fini dell’affermazione della compagine polacca, si rivela il mini-break di 3-0 firmato da Dujshebaev (miglior marcatore del match con 8 reti), Tournat e Karacic che consente agli ospiti d’issarsi sul +4 (24-28) a tre minuti dal termine.

Lo Spielgemeinschaft Flensburg-Handewitt risponde alla prima della classe frenando la rincorsa al vertice del Paris Saint-Germain Handball: la squadra tedesca piega per 28-27 quella francese nel big match di giornata andato in scena alla Flens Arena. I padroni di casa, dopo aver dominato la prima frazione (19-10), subiscono il veemente ritorno degli ospiti portatisi anche a meno uno. A salvaguardare il prezioso successo dell’SG Flensburg-Handewitt sono, soprattutto, gli interventi tra i pali di Benjamin Buric (16/41 pari al 39%). La quarta vittoria consecutiva consente alla formazione diretta da Maik Machulla, seconda con tre gare da recuperare, di mantenere inalterate le due lunghezze di ritardo dal Lomza Vive Kielce ed estendere a cinque quelle di vantaggio sul PSG.

Nel girone B il Telekom Vezprém, complice il pari tra Nantes e THW Kiel, si assicura la certezza matematica del secondo posto alle spalle del Barcellona ottenendo un’agevole affermazione esterna per 35-28 sul fanalino di coda PPD Zagreb giunto alla tredicesima sconfitta in altrettante gare. Per la compagine croata si tratta del tredicesimo ko in altrettante gare. L’Aalborg Handball s’insedia in terza posizione cogliendo in trasferta un prezioso successo sull’HC Motor Zaporizhzhia per 29-27. Da sottolineare nella formazione danese le prestazioni di Sebastian Barthold (11/14 con 6/6 dai 7 metri) e dell’estremo difensore Simon Gade (6/15). Terzo ko di fila per la squadra ucraina che si ritrova ora staccata di due lunghezze dall’Aalborg e con lo stesso numero di punti del THW Kiel che deve ancora recuperare due gare. La squadra tedesca consegue a Nantes un sofferto pareggio per 24-24. Grandi protagonisti, in un confronto che curiosamente non ha fatto registrare segnature negli ultimi 138 secondi e ha visto Kiel avanti soltanto sull’1-0, si rivelano i portieri: Emil Nielsen per i padroni di casa nel primo tempo (9 parate) e Niklas Landin per gli ospiti nella ripresa (7/18). Per il Nantes, sesto a quota 11, si tratta del quarto risultato utile nelle ultime cinque gare.

EHF CHAMPIONS LEAGUE GIRONE A

I risultati della tredicesima giornata

Elverum Handball – HC Vardar 1961 32-35

MOL-Pick Szeged – Lomza Vive Kielce 26-30

SG Flensburg-Handewitt – Paris Saint-Germain Handball 28-27

Meshkhov Brest – FC Porto rinviata

La classifica

1. Lomza Vive Kielce (Pol) 19

2. SG Flensburg-Handewitt*** (Deu) 17

3. Paris Saint-Germain Handball*** (Fra) 12

4. Meshkhov Brest* (Blr) 11

5. MOL-Pick Szeged** (Hun) 10

6. FC Porto** (Prt) 8

7. HC Vardar 1961*** (Mkd) 6

8. Elverum Handball** (Nor) 5

* Partite in meno.

EHF CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B

I risultati della tredicesima giornata

RK Celje Pivovarna Laško – Barcellona 29-32

HC Motor Zaporizhzhia – Aalborg Handbold 27-29

HBC Nantes – THW Kiel 24-24

HC PPD Zagreb – Telekom Vezprém HC 28-35

La classifica

1. Barcellona (Esp) 26

2. Telekom Vezprém HC (Hun) 19

3. Aalborg Handbold (Dnk) 14

4. THW Kiel** 12

5. HC Motor Zaporizhzhia (Ukr)* 12

6. HBC Nantes (Fra) 11

7. RK Celje Pivovarna Laško* (Svn) 6

8. HC PPD Zagreb (Hrv) 0

* Partite in meno.