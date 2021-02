Tom Dumoulin fa dietrofront? La situazione e le dichiarazioni

Tom Dumoulin fa dietrofront? Il corridore negli scorsi mesi ha annunciato un ritiro a tempo indeterminato dal mondo delle corse, ma lo scenario potrebbe presto mutare ancora una volta. Secondo un’indiscrezione della Rai infatti, Dumoulin potrebbe, clamorosamente, ritornare nel team che l’ha reso grande e che aveva lasciato con qualche discussione in corso, vale a dire il team DSM (ex Sunweb). La stessa squadra effettivamente è ancora in attesa di un sostituto per Marc Hirschi e potrebbe riaccogliere tra le proprie braccia il figliol prodigo.

Tom Dumoulin fa dietrofront? Le parole del dirigente sportivo

Sul possibile ritorno di Tom Dumoulin al prossimo Tour de France, si è espresso Grischa Niermann, dirigente sportivo. Ai microfoni di Wielerlifts ha affermato: “Per il momento presumiamo che Tom non parteciperà al Tour. Ha bisogno di tempo e gli concediamo questo tempo. La strada verso il Tour è già cominciata, ma la preparazione specifica per il Tour comincia a inizio maggio. Se prima di quel periodo Tom torna ad allenarsi e raggiunge un buon livello, grazie al suo talento può riuscire a essere al via del Tour al top della forma. Non sarebbe giusto escluderlo. Mai dire mai. La strada per Parigi è ancora lunga e il percorso gli si addice molto. Ma credo che ora non dovremmo pensare che lo farà. Quando sarà pronto, indicherà lui il prossimo passo, noi non lo chiameremo ogni settimana per chiedere se vuole allenarsi”.