Hockey su pista, Serie A1: stasera Sarzana-Trissino

La ventiduesima giornata della Serie A1 di hockey su pista si apre stasera (ore 20:45) al “Pala Terzi” con l’interessante sfida nei quartieri alti della classifica tra il Credit Agricole Sarzana, quarto con 42 punti all’attivo, e il GSH Trissino terzo a quota 45. Le due squadre si presentano all’appuntamento con il morale alto avendo entrambe conquistato la posta piena nel turno precedente.

Come arriva Sarzana

Il Credit Agricole Sarzana è reduce da un’affermazione interna per 3-2 sul Why Sport Valdagno maturata al termine di un match dai due volti: ad una prima frazione decisamente favorevole ai padroni di casa, avanti di tre reti all’intervallo, ha fatto seguito una convincente ripresa degli ospiti arrivati ad un passo dal completamento della rimonta. Il secondo successo di fila, dopo quello ottenuto a Correggio, ha consentito alla compagine ligure guidata da Alessandro Bertolucci di consolidare quantomeno la quarta posizione: i rossoneri si ritrovano, infatti, a cinque giornate dal termine della regular season con altrettante lunghezze di vantaggio sull’antagonista più vicina costituita ora dall’Ubroker Bassano. Il Credit Agricole Sarzana detiene soltanto l’ottavo attacco del torneo (78 reti realizzate alla media di 3,7 a gara) ma può contare sulla seconda miglior difesa (57 gol al passivo alla media di 2,7 a partita).

Come arriva Trissino

Il GSH Trissino, smaltita parzialmente la comprensibile delusione per l’eliminazione nei quarti di finale della Coppa Italia patita a Forte dei Marmi ai supplementari, ha allungato a cinque la striscia di vittorie consecutive in campionato superando al “Pala Dante” la Bidielle Correggio per 6-2. Il settimo successo nelle ultime otto gare ha permesso alla squadra vicentina diretta da Nuno Resende di mantenere a tre lunghezze di distanza gli avversari odierni e ridurre a soli due punti il ritardo dall’Amatori Wasken Lodi seconda forza del torneo sorprendentemente battuta a Monza. I blucelesti vantano il terzo attacco più prolifico (110 gol realizzati alla media di 5,2 a partita) e la quinta miglior difesa in coabitazione con Lodi (65 reti subite alla media di 3,1 a gara)

Attacchi/difese

Sarzana in casa vs Trissino in trasferta

Nei dieci impegni sin qui sostenuti al “Vecchio Mercato” il Credit Agricole Sarzana ha ottenuto otto vittorie a fronte di due soli ko subiti contro Lodi (28 ottobre) e Sandrigo (13 febbraio). Il GSH Trissino, nelle undici gare disputate in trasferta, ha conseguito sette successi e quattro sconfitte (l’ultima il 27 gennaio a Correggio).

Il match d’andata

La sfida d’andata, disputata lo scorso 5 dicembre, ha visto il Credit Agricole Sarzana, allora capolista, andare a cogliere al “Pala Dante” un’affermazione esterna per 4-1. I padroni di casa, passati in vantaggio con Malagoli, subirono il veemente ritorno degli ospiti che riuscirono a ribaltare il risultato a proprio favore, già prima dell’intervallo, con una doppietta di Galbas e ad allungare in modo definitivo nella ripresa con altre due reti realizzate da Rossi.

Arbitri

Dirigeranno l’incontro Massimiliano Carmazzi di Viareggio ed Andrea Davoli di Modena.